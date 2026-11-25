Šampion je známý, závodní otázky zůstávají
Když Kimi Antonelli získal titul mistra světa už při Velké ceně Mexika, zmizela z posledních závodů sezony největší bodová nejistota. Italský jezdec Mercedesu se stal nejmladším šampionem historie a v závěru roku už nemusí kalkulovat s tím, kolik bodů potřebuje k obhajobě vedení. Mercedes má zároveň jistý i týmový titul.
Před Velkou cenou Kataru se proto pozornost přesouvá jinam. Podle oficiálního přehledu F1 dělí Red Bull a McLaren v souboji o třetí místo Poháru konstruktérů pouhých devět bodů. Do konce přitom zbývají Katar a Abú Zabí. Pro týmy jsou to poslední dva závody, v nichž mohou ovlivnit nejen prestiž, ale také konečné pořadí a ekonomickou bilanci sezony.
Las Vegas otevřelo otázku, komu vyhovuje nový způsob závodění
Max Verstappen ve Vegas zvítězil, ale cesta k prvnímu místu nebyla jednoduše otázkou čisté rychlosti. Závod se vyznačoval častými změnami pozic, velkým významem závěsu a práce s elektrickou energií. Antonelli byl v jednu chvíli také ve hře o nejlepší výsledek, ale v posledním kole se propadl a dojel čtvrtý.
Právě takové závody ukazují, proč není vhodné přenášet výsledek jednoho víkendu automaticky na další okruh. Monopost může být velmi rychlý na jedné trati, jenže charakter zatáček, délka rovinek a nároky na pneumatiky mohou výhody přerozdělit. Z týmového pohledu bude klíčové udržet rychlost v delším úseku závodu, ne jen získat výhodnou pozici v prvních kolech.
Lusail prověří úplně jiné schopnosti
Katar hostí předposlední závod sezony o víkendu 27.–29. listopadu. Okruh Lusail měří 5,419 kilometru a nedělní závod je naplánovaný na 57 kol. Jeho dlouhá hlavní rovinka umožňuje využít závěsu, ale důležitý je také charakter navazujících zatáček a zacházení s pneumatikami během delších úseků.
Pro McLaren a Red Bull tak nejde pouze o přímý souboj jezdců, kteří se mohou potkat v jedné zatáčce. Rozhoduje také druhý vůz, průběh celého víkendu a počet bodů, který dokáže každá stáj získat dvěma jezdci. Jedno selhání může mít v těsném závěru násobně větší důsledky než uprostřed sezony.
Co ještě potřebuje dokázat Antonelli
Antonelliho titul už nikdo nevezme, přesto mladý Ital potřebuje dál získávat zkušenosti v situacích, které mu žádná trofej neusnadní. Ve Vegas sám upozorňoval na problém z posledního kola a na to, že se musí v podobných podmínkách dál učit. To je podstatná vrstva jeho příběhu: mimořádně rychlý mladý šampion ještě nemusí mít všechny závodní situace dokonale zvládnuté.
Katar mu nabízí příležitost ukázat, že vítězství v šampionátu není konec vývoje. A současně nabízí pozoruhodný kontrast: zatímco Mercedes může závodit s jistotou obou titulů, Red Bull a McLaren musí hledat každou drobnou bodovou výhodu.
Proto stojí za to sledovat Katar i bez velkého souboje o korunu mistra světa. Šampion už je známý. Otázka, kdo si z posledních dvou víkendů odnese lepší týmový výsledek, zůstává otevřená – a může být takticky pozoruhodnější než leckterý dramatický titulový finiš.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
1. Formula 1 – Katar, pořadí týmů a závodní víkend; 2. Formula 1 – Antonelliho titul v Mexiku; 3. Formula 1 – Antonelli po Las Vegas; 4. Formula 1 – harmonogram Kataru.