Zdá se, že Nova má nakročeno k dalšímu obřímu seriálovému hitu. Úterní premiéra hvězdně obsazené novinky Muži v letu totiž přesáhla milionové výšiny a stala se nejsledovanějším úterním seriálem posledních let. Trio legendárních herců pak svou novinkou nezadupalo do země jen konkurenci v podobě Polabí, ale také start svého předchůdce, úspěšného Božího plánu.
Už od počátku se Muži v letu profilovali jako sázka na jistotu, která se o divácký zájem bát nemusí. Když totiž dáte dohromady trojici bývalých spolužáků a zasloužilých hereckých bardů, jakými jsou Miroslav Donutil, Pavel Zedníček či Bolek Polívka, a obklopíte je řadou zaručených hereckých jistot jako Veronika Freimanová, Libuše Švormová či Miroslav Vladyka, je prakticky jisté, že minimálně starší publikum vám k obrazovkám usedne. Když potom novinku v upoutávkách zabalíte do patřičně pohodového a vtipného hávu, který doplňuje malebné okolí Karlštejna, máte v podstatě vyhráno. I přesto Muži v letu předvedli start, o němž se tvůrcům zdálo možná jen v těch nejdivočejších snech.
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První epizodu si totiž nenechalo ujít úctyhodných 1,039 milionu diváků. Jedná se přitom pouze o data z přímého přenosu a nejsou do nich prozatím započítána zpětná zhlédnutí, celkové číslo tak bude ještě o něco vyšší. Novinka tak doslova zadupala do země konkurenční Polabí, které si připsalo s téměř polovičními čísly 573 tisíc diváků a v poslední době je znát, že na novácké seriály začíná trochu ztrácet. Hlavně ale Muži v letu svým otvírákem překonali i výtečný start svého předchůdce, nováckého hitu Boží plán. Jeho premiéru sledovalo „živě“ v den premiéry 829 tisíc lidí, se zpětným zhlédnutím se pak úvodní díl těsně přiblížil milionové hranici. Muži v letu už toto číslo ale stihli překonat i bez zpětného zhlédnutí.
Start Mužů v letu je tak nepopiratelným úspěchem a také nejsledovanější úterní epizodou seriálu několika posledních let. Novinka má tak nakročeno k tomu, být ještě větším diváckým hitem než zmíněný Boží plán, o tom však více napoví následující týdny. Muži v letu totiž prozatím sbírají malinko rozpačitější reakce než boží předchůdce a pomalejší příběhový rozjezd, v němž navíc humor i oddechová atmosféra trochu absentovaly, může řadu diváků odradit. Zatím to však vypadá, že Nova znovu trefila seriálový jackpot a její vláda nad úterními a čtvrtečními večery bude pokračovat.
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Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živě+TS0, Kinobox