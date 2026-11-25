Hotel v bangkokské čtvrti Phra Khanong, 8:40 ráno. Ubytovaný americký turista se podle thajské policie pohádal se zaměstnancem hotelu kvůli hluku. Do sporu vstoupil 39letý Ital, kterého policie i thajská média označují za MMA bojovníka, a došlo k fyzickému střetu. O pár minut později záchranáři v hale oživovali 46letého Američana, marně. Ital z místa neodešel a počkal na policii, přičemž tvrdí, že se bránil. Redakce MMAmag si k případu otevřela zápasovou databázi i text thajského trestního zákoníku a obojí ukazuje, že o jeho osudu rozhodne něco jiného než to, kdo sáhl na koho první.
Ráno v bangkokském hotelu, které skončilo resuscitací v hale
Stalo se to 22. listopadu 2026. Z thajské i anglické verze zprávy deníku Khaosod, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, že oznámení přijal poručík Sirichai Kaewprasit ze stanice Khlong Tan a že policie čas události uvádí jako 8:40.
Američan podle policie během střetu ztratil vědomí. Resuscitace nepomohla a smrt byla konstatována na místě. Tělo putovalo na pitvu, jejíž výsledek nebyl k 25. listopadu 2026 zveřejněn, takže příčina smrti čeká na forenzní závěr. Ital byl zadržen a policie případ dál vyšetřuje.
Policie o zadrženém mluví jako o zkušeném bojovníkovi. Zápasová databáze ukazuje, kdy naposledy nastoupil v kleci.
Tři profesionální zápasy a datum, které případ staví do jiného světla
Zahraniční média, mezi nimi NDTV, uvedla u zadrženého jméno Frank Eric Marques a přezdívku The Tank. V bilanci na Sherdogu redakce MMAmag dohledala profil bojovníka Franka Marquese s přezdívkou The Tank v pérové váze, tedy do 66 kg, s profesionální bilancí 2-1: dvě výhry submisí a prohra technickým knockoutem po zásahu lékaře 25. srpna 2012. Jde o profil s odpovídajícím jménem a stejnou přezdívkou, u kterého databáze neuvádí věk ani italskou národnost; že jde o téhož muže, veřejný dokument nepotvrzuje.
Pokud je to on, profesionálně nezápasil víc než 14 let: mezi 25. srpnem 2012 a 22. listopadem 2026 uplynulo 14 let, 2 měsíce a 28 dní. Po srpnu 2012 databáze u profilu žádný další zápas nevede. Podle thajských médií policista, který případ převzal, uvedl, že zadržený má bojové dovednosti a je považován za MMA bojovníka; podle něj vypadá jako zkušený bojovník. Bojová zkušenost se tím stává argumentem v řízení, ne jen řádkem v životopise.
On mluví o sebeobraně, policie o vraždě a mezi nimi stojí popis kamerového záznamu
Tvrzení o sebeobraně nezaznělo jako veřejné vystoupení bojovníka, prošlo přes policii a média. Podle Thaigeru Ital při výslechu uvedl, že se konfliktu snažil vyhnout a že druhého muže pustil, jakmile přestal klást odpor. Proti tomu stojí postup policie, která případ vede jako trestný čin.
Redakce MMAmag postavila vedle sebe formulace pěti textů publikovaných od 22. do 25. listopadu 2026 a kvalifikace se v nich liší: Khaosod English a thajský server MGR Online píší o obvinění z vraždy, Thai Examiner o zabití, zatímco Thaiger 25. listopadu 2026 upozornil, že počáteční obvinění nemusí být konečnou právní kvalifikací; redakce MMAmag nepracovala s kamerovým záznamem, ale s jeho popisem v Thaigeru, který jako zdroj uvádí stanici Amarin TV. Podle tohoto popisu začal fyzický kontakt ze strany Američana.
Jestli má obhajoba šanci, rozhodnou paragrafy thajského trestního zákoníku. Jeden z nich zná i trest smrti.
Paragraf 288 zná jen tři tresty, paragraf 68 jediné východisko
Neúřední anglický překlad thajského trestního zákoníku, který zveřejnil právní web ThaiLawOnline, uvádí u § 288 za úmyslné usmrcení trest smrti, doživotí, nebo 15 až 20 let vězení. Proti tomu stojí § 68 o nutné obraně: kdo jedná přiměřeně proti bezprostřednímu protiprávnímu útoku, trestný čin nespáchá. Paragraf 69 pak řeší situaci, kdy obrana mez překročí, a soud může trest snížit, případně od potrestání upustit.
|Ustanovení
|Co upravuje
|Následek podle zákoníku
|§ 288
|Úmyslné usmrcení jiného
|Trest smrti, doživotí nebo 15 až 20 let vězení
|§ 68
|Jednání v nutné obraně
|Čin není trestný
|§ 69
|Překročení meze nutné obrany
|Soud může trest snížit, případně nepotrestat
Thaiger zmínil i § 290, tedy zranění s následkem smrti bez úmyslu zabít, u kterého překlad uvádí 3 až 15 let vězení. Který paragraf nakonec padne, neurčí bilance 2-1, ale posouzení přiměřenosti a závěr pitvy. K 25. listopadu 2026 nebyl případ pravomocně rozhodnut, platí presumpce neviny a podle Thaigeru nebylo jasné ani to, zda muž zůstává zadržen.
V kleci by z toho byl zápis do statistiky. V hotelové hale je z toho spis.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka