Olomouc srovnala 37 sekund před koncem. Litvínovu vystřelil třetí výhru v řadě Jaks
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Olomouc srovnala 37 sekund před koncem. Litvínovu vystřelil třetí výhru v řadě JaksZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 25.11.2026 12:00
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