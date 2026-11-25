Na podporu venkovských prodejen letos směřovalo 46,5 milionu korun
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Na podporu venkovských prodejen letos směřovalo 46,5 milionu korunZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 25.11.2026 12:45
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