Poslední dny, kdy nemusí nikam. Karel Benda, 35letý český bojovník v nejtěžší váze do 120 kg s bilancí 9-2-0, si podle svých slov užívá volnější režim do konce listopadu. Pak jde režim nahoru: od 1. prosince 2026 mu startuje příprava na únorový galavečer české organizace bojových sportů Clash MMA. V téhle rovnici ale chybí podstatná položka: podepsaná smlouva. Redakce MMAmag proto jeho slova postavila vedle veřejného programu únorové akce a výsledek nesedí.
Poslední týden v klidu, pak se zavřou dveře tělocvičny
Výrok zveřejnil Benda podle serveru Fights.cz, který ho 25. listopadu 2026 připsal bojovníkovu Instagramu. Redakce MMAmag pracuje s přepisem tohoto serveru. Podle něj Benda říká, že smlouvu ještě podepsanou nemá, podepsat ji měl už před týdnem, ale do toho mu podle jeho vyjádření něco vlezlo. Organizace se k té nekonané schůzce ve veřejných materiálech k únorovému turnaji nijak nevyjadřuje.
Proč to někoho zajímá? Protože v neoficiální databázi Clash Rankings, do které redakce MMAmag nahlédla, je Benda v profilu aktualizovaném 15. listopadu 2026 veden jako šampion Clash MMA do 120 kg. Na turnaji CLASH 17 24. října 2026 vyhrál sérii jednoho proti pěti poměrem 3:2. Jednu položku té smlouvy má přitom podle svých slov jistou a není to jméno soupeře.
O soupeři mlha, o výplatě má jasno
„Jsou tam stále nějaké varianty, ale u mě stále platí to, co říkám od začátku a na férovku – že dostanu nejvíc kaček.“ Tak Bendova slova cituje Fights.cz. Z věty plyne dvojí: soupeře bojovník podle sebe stoprocentně nezná, odměnu má přislíbenou jako nejvyšší v kariéře.
Konkrétní číslo ale v citovaných výrocích není. Už 4. listopadu 2026 Top-Fight.cz napsal, že Benda mluvil o únorovém zápase jako o snadné výhře a o rekordním honoráři, částku neuvedl a výplaty bojovníků Clash MMA veřejně nezveřejňuje. Za tři týdny se tedy nezměnilo nic kromě kalendáře. Odměnu zná Benda, ne redakce, a odhad za něj nikdo dělat nebude.
Na programu únorového večera se přitom jeho jméno u žádného zápasu neobjevuje.
Co o únorovém večeru stojí černé na bílém
Na prodejní stránce akce, kterou zveřejnil Ticketportal, redakce MMAmag dohledala pevné parametry: CLASH 18 – Judgement Day, 6. února 2027 od 18:30, sportovní hala v Praze 7-Bubenči. Jako hlavní příběh je tam prezentován duel promotéra Tomáše Le Sy s Alešem Bejrem, dále rozlučka Filipa Grznára a Lucie Horváth Sedláčkové a souboj Petra Reifa s Tomášem Podhorným o uvolněný titul střední váhy. Celou kartu chce organizace zveřejnit až na úvodní tiskové konferenci v prosinci. Bendovo jméno v nabídce není a nenajdete ho ani v neoficiálním přehledu turnaje na Clash Rankings.
Potvrzený je tedy turnaj, ne Bendův zápas. Ten zatím ohlásila jediná strana, bojovník sám.
Redakce MMAmag spočítala, že od startu přípravy do dne zápasu zbývá 67 dní. Počítá dny po 1. prosinci 2026 včetně dne turnaje; kdyby se do přípravy započetl i celý první prosincový den, vyjde 68.
|Úsek
|Dní
|Co do něj spadá
|2.–31. prosince 2026
|30
|po ohlášeném startu přípravy
|leden 2027
|31
|celý měsíc
|1.–6. února 2027
|6
|do dne turnaje
|Celkem
|67
|—
Zbývá otázka, jestli je tohle v Clashi porucha, nebo běžný provoz.
Proč papír v Clashi obvykle dohání plakát
KOMENTÁŘ Šampion rozjíždí přípravu na zápas, který nemá podepsaný, a soupeře podle sebe nezná. Vstupenky se přitom už prodávají a hala má adresu. Marketing běží napřed, podpisy ho dobíhají.
Oporu pro to nabízí sám Ticketportal, když u akce s konkrétním datem píše, že kompletní sestava přijde až na prosincové tiskové konferenci. Podobná otázka se mediálně řešila i u Aleše Bejra: Tiscali 31. října 2026 shrnulo rozporná vyjádření aktérů o tom, zda zápas podepsaný je, nebo není. Potvrzený organizací žádný z těch podpisů veřejně není.
Dá se namítnout, že do února je času dost a všechno se doladí. Jenže bojovník od 1. prosince 2026 shazuje, maká a plánuje celý život kolem data, které mu zatím nikdo nestvrdil podpisem. Benda ví, kolik má dostat, neví, s kým se popere. Kalendář tiká dál, papír zatím mlčí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková