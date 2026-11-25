Kopec vyrostl z odpadu po těžbě uhlí
Halda Ema se nachází na pravém břehu Ostravice ve Slezské Ostravě. Její vznik souvisí s rozsáhlou těžbou černého uhlí, která po desetiletí určovala podobu celého regionu. Horníci při dobývání uhlí vytěžili také obrovské množství hornin, které neměly žádné další využití. Tento materiál se začal navážet na místo dnešní haldy.
Navážení hlušiny začalo přibližně kolem roku 1920 a pokračovalo až do roku 1960.
Postupně tu vznikl kopec obsahující asi 28 milionů tun materiálu. Jeho vrchol leží zhruba 315 metrů nad mořem.
Dnes je Ema porostlá vegetací a z dálky působí jako přirozená součást ostravské krajiny. Její nitro však skrývá úplně jiný svět.
Požár začal kolem roku 1952 a nikdy zcela nevyhasl
Přibližně v roce 1952 se uvnitř haldy rozhořel požár.
Jeho příčina není dodnes spolehlivě objasněna. Odborníci připouštějí několik možností. Mohlo dojít k samovznícení materiálu, požár mohl vzniknout při vypalování trávy nebo ho mohl způsobit zásah bleskem.
Hlavní požár se podařilo během následujících desetiletí částečně zvládnout, některá ohniska však zůstala aktivní. Oheň se postupně šířil uvnitř navršených hornin a dodnes tam pokračují procesy připomínající doutnání sopky.
Na některých místech se tato aktivita projevuje dokonce viditelně. Ze země uniká horký vzduch, vodní pára a plyny. V chladnějších dnech jsou tyto projevy zvlášť dobře patrné, protože se nad povrchem vytvářejí obláčky připomínající kouř.
Halda Ema | Zdroj: Radek Bartoš – Vlastní dílo, CC BY 2.5, Creative Commons Uvnitř teplota dosahuje až 1500 stupňů
Ostravský Vesuv dostal svou přezdívku z pochopitelného důvodu. V některých částech jeho nitra mohou teploty dosahovat až 1500 °C. Přesná hodnota se liší podle místa a hloubky měření. Jde však o mimořádné teploty, které dokážou výrazně přeměnit původní horniny na nové. Vlivem dlouhodobého působení žáru tu vznikají například
porcelanity nebo barevné jaspisy.
Halda Ema tak není jen pozůstatkem někdejšího hornictví. Je také místem, kde lze pozorovat geologické procesy, které bychom jinak očekávali spíše v blízkosti sopek.
Na hořícím kopci žijí brouci z Indie a Austrálie
Další překvapení čeká na návštěvníky v živé přírodě. Vysoké teploty uvnitř haldy ovlivňují také její povrch a vytvářejí neobvyklé mikroklima. Díky němu se tu daří některým teplomilným rostlinám a živočichům, kteří by v běžných podmínkách ostravského prostředí nemuseli přežít.
Podle geoložky Evy Mertové z Ostravského muzea se na haldě podařilo zaznamenat
brouky pocházející z Indie a Austrálie. Jedním z možných vysvětlení jejich výskytu je zavlečení společně s dováženou železnou rudou.
Zajímavá je i zdejší vegetace. Rostou tu například
duby červené, jejichž původním domovem je Severní Amerika. Halda tak představuje neobvyklou směs rostlinných a živočišných druhů, které se v ostravské krajině objevily za zvláštních okolností. Ostravský Vesuv je dnes výletním cílem
Přestože se uvnitř Emy stále odehrávají nebezpečné vysokoteplotní procesy, její okolí se stalo oblíbeným místem pro procházky. Na vrchol vede žlutě značená turistická trasa a návštěvníci odtud mají výhled na Ostravu i široké okolí.
Trasu i haldu mapuje video:
Za dobré viditelnosti lze spatřit Beskydy, Jeseníky a dokonce i polské území. Zvlášť lákavým obdobím pro výlet je zima. Zatímco okolní krajina je zasněžená, halda zůstává holá. Sníh se na ní neudrží.
Ema je od roku 2002
kulturní památkou. Jde o výjimečné uznání průmyslové historie Ostravska, protože podobné odvaly obvykle zůstávají pouze technickou připomínkou těžby.
Návštěvníci by však měli respektovat značené cesty a nevstupovat na místa, kde unikají horké plyny nebo pára. Povrch může být nestabilní a pod ním se nacházejí místa s extrémními teplotami. Kopec, který dnes vypadá jako příjemný výletní cíl, totiž stále ukrývá žár schopný přeměnit kámen v jinou horninu.
Zdroje článku:
visitostrava.eu, ostrava.rozhlas.cz, slezska.ostrava.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Roman Veselý