Kinovýhled: V kinech budou čarovat sestry Kidman a Bullock. Dorazí i akční sci-fi nářezPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kinovýhled: V kinech budou čarovat sestry Kidman a Bullock. Dorazí i akční sci-fi nářez
Patriarcha filmových monster z Japonska si k sedmdesátému výročí své existence nadělil prvního Oscara, a to...
Režisér Julius Ševčík má slabost pro příběhy z minulosti, ve kterých není všechno černobílé. Už v thrilleru...
Komáří pohár (Mosquito Bowl) je filmovou adaptací knihy Buzze Bissingera z roku 2022, která vypráví...
První dolarový bilionář Elon Musk pravděpodobně ovládne většinu retrospektivních žebříčků nejvlivnějších...
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