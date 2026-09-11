Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Kinovýhled: V kinech budou čarovat sestry Kidman a Bullock. Dorazí i akční sci-fi nářez

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Máme tu druhou zářijovou várku novinek v kinech. Oproti minulým týdnům nás tentokrát nečeká žádná mimořádná premiéra, ale na své si přijdou fanoušci Nicole Kidman, Oasis i jihokorejských multižánrových jízd. Pojďme si všechny filmy tohoto týdne představit podrobněji.
Kinovýhled: V kinech budou čarovat sestry Kidman a Bullock. Dorazí i akční sci-fi nářez

Kinovýhled: V kinech budou čarovat sestry Kidman a Bullock. Dorazí i akční sci-fi nářez

Zdroj:
Reklama
Další články z Kinobox.cz
Ozvěny 11. září ve filmech: Přetáčení známých hitů, zrušené projekty i mrazivé rekonstrukce
Ozvěny 11. září ve filmech: Přetáčení známých hitů, zrušené projekty i mrazivé rekonstrukce
Godzilla vrací úder v bezprecedentním měřítku. Imaxové sály na podzim samou epikou puknou
Godzilla vrací úder v bezprecedentním měřítku. Imaxové sály na podzim samou epikou puknou

Patriarcha filmových monster z Japonska si k sedmdesátému výročí své existence nadělil prvního Oscara, a to...

Kinobox Daily: Rekordních 12 Českých lvů a geniální Karel Roden. Proč se podívat na Masaryka?
Kinobox Daily: Rekordních 12 Českých lvů a geniální Karel Roden. Proč se podívat na Masaryka?

Režisér Julius Ševčík má slabost pro příběhy z minulosti, ve kterých není všechno černobílé. Už v thrilleru...

Netflix láká na válečné peklo roku. Trailer na Komáří pohár ukazuje bezútěšnou řež i silný příběh
Netflix láká na válečné peklo roku. Trailer na Komáří pohár ukazuje bezútěšnou řež i silný příběh

Komáří pohár (Mosquito Bowl) je filmovou adaptací knihy Buzze Bissingera z roku 2022, která vypráví...

„Na tak vlivnou osobu je to docela slaboch“. Kolosální dokument o Muskovi v prvním traileru
„Na tak vlivnou osobu je to docela slaboch“. Kolosální dokument o Muskovi v prvním traileru

První dolarový bilionář Elon Musk pravděpodobně ovládne většinu retrospektivních žebříčků nejvlivnějších...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.