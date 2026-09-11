Ozvěny 11. září ve filmech: Přetáčení známých hitů, zrušené projekty i mrazivé rekonstrukce

Newyorská Dvojčata byla po svém postavení ihned pasována na milovanou dominantu města a dočkala se tolika cameo rolí ve filmech a seriálech, že je téměř nemožné to spočítat. Úplně poprvé se objevila v klasice Williama Friedkina Francouzská spojka s Genem Hackmanem, tehdy teprve rozestavěná. V roce 2001 šla ikona k zemi. Po tragickém teroristickém útoku na Dvojčata bylo zastaveno, přerušeno, odloženo nebo změněno natáčení celé řady snímků. Zároveň se studia, filmaři i producenti dohadovali, zda by měli věže z již natočených filmů odstranit, či nikoliv. Zatímco filmy jako Zoolander a Spider-Man o záběry na věže přišly, Vanilkové nebe a Gangy New Yorku je ukazovaly s hrdostí. Terorismus, do té doby poměrně vděčná kulisa amerických akčních snímků, začal být nežádoucím tématem.
Tím byl plánovaný akční snímek Jackieho Chana Nosebleed, který měl být ve Světovém obchodním centru kompletně celý natáčen. Hlavním hrdinou příběhu měl být muž živící se mytím oken Světového obchodního centra. Jeho úkolem bylo bojovat se skupinou teroristů, která chtěla zničit Sochu Svobody. A něco takového po 11. září pochopitelně nepřicházelo v úvahu.
Filmy o 11. září
World Trade Center
Přirozeně se s traumatem vyrovnávali hollywoodští autoři i takzvaně „z druhé strany“. Vznikly snímky jako World Trade Center – příběh hasičů vedených Nicolasem Cagem, v němž měl o největším traumatu moderní Ameriky vyprávět jeden z těch nejpovolanějších, režisér Oliver Stone. Výsledek se ovšem příliš nepovedl a je považován za nudný snímek plný patosu, v němž se odvaha hasičů a záchranářů bohužel nedočkala patřičné pocty.
Let číslo 93
Mnohem lépe a památněji se s tématem tentýž rok popral Paul Greengrass v mrazivé rekonstrukci Let číslo 93. Příběh letadla, které se 11. září ocitlo v rukou teroristů a mělo namířeno do Washingtonu, se vyhýbá jakémukoli patosu a je intenzivním a divácky vysilujícím zážitkem. Jedná se takřka o dokumentární rekonstrukci událostí, která uchvátí svou přesností, prací s emocemi či budováním napětí.
Volání o pomoc se naopak zaměřuje na to, jaké psychické následky zanechala děsivá událost v lidech, kteří přišli o své nejbližší. Adam Sandler zde předvádí jeden ze svých nejsilnějších hereckých výkonů v citlivém i tíživém dramatu o muži, který se nemůže vyrovnat se ztrátou své rodiny.
Jeden z nejlepších filmů renomovaného režiséra Spikea Leeho sice zdánlivě s 11. zářím nijak nesouvisí. Příběh muže v podání Edwarda Nortona, který má nastoupit k trestu sedmi let vězení a před odchodem do vězení chce napravit komplikované vztahy a uzavřít důležité kapitoly, ovšem právě atmosféru New Yorku po osudném dnu popisuje zdaleka nejtrefněji a kontext ničivé tragédie dává intimnímu snímku zcela jiný rozměr.
Dokumenty o 11. září
I po 25 letech zůstávají útoky 11. září pro Hollywood ošemetným tématem, tvůrčí můzou i citlivým bodem. A těžko říct, jestli tomu někdy bude jinak...
Zdroj: Kinobox, Variety