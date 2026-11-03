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Vzala prázdnou zavařovací sklenici a několik větviček. Vytvořila důstojnou dekoraci, za kterou nemusí utrácet v květinářství

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Prázdná zavařovací sklenice, několik větviček chvojí a drobné přírodní ozdoby mohou posloužit k výrobě pietní dekorace na hrob. Jednoduchý svícen se dá připravit z materiálů, které má řada lidí doma nebo na zahradě. Při správném sestavení vydrží jako sezónní ozdoba i venku, důležitá je však stabilita a použití vhodného LED světla.
Vzala prázdnou zavařovací sklenici a několik větviček. Vytvořila důstojnou dekoraci, za kterou nemusí utrácet v květinářství

Vzala prázdnou zavařovací sklenici a několik větviček. Vytvořila důstojnou dekoraci, za kterou nemusí utrácet v květinářství

Zdroj: redakce-generováno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 07:05

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