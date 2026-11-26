Kalamita na Vysočině. U Hladova mezi kamiony uvízl autobus s dětmi, které jedou z výletu
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Kalamita na Vysočině. U Hladova mezi kamiony uvízl autobus s dětmi, které jedou z výletuZdroj: Daniela Drozdová
Článek byl publikován 26.11.2026 22:19
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