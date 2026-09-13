Třináct extraligových klubů se postavilo proti Dědkovi. Asociace chystá kroky vůči mistrovským Pardubicím

- Valná hromada APK LH podle většiny členů dospěla k názoru, že Petr Dědek poškozuje jméno asociace
- Jeho společnost Relmost oslovila svaz s nabídkou na kompletní práva extraligy od sezony 2032/33
- Nabídka podle klubů počítá i s převedením řízení soutěže pod svaz
- Představenstvo asociace připraví další postup vůči Pardubicím podle stanov a disciplinárního řádu
- Prodej práv po balíčcích od sezony 2028/29 podporuje 13 ze 14 klubů
Nabídka, která sáhla na volant
Valná hromada Asociace profesionálních klubů ledního hokeje se ve středu točila hlavně kolem jednoho jména. Podle čtvrteční tiskové zprávy dospěla naprostá většina členů k názoru, že majitel Pardubic Petr Dědek jedná proti zájmům asociace a poškozuje její jméno. A to právě ve chvíli, kdy se chystají tendry na práva extraligy pro další období.
Rozbuškou se stala nová nabídka Dědkovy společnosti Relmost. Na přelomu týdne podle asociace oslovila Český svaz ledního hokeje s návrhem na odkup kompletního balíku extraligových práv od sezony 2032/33. Mezi principy budoucí spolupráce má uvádět soustředění marketingových práv i řízení soutěže pod svazem. Kluby v tom vidí předzvěst vypovězení smlouvy, podle níž mohou extraligu samy řídit do roku 2032.
„Toto nemůžeme přejít," prohlásil podle ČTK prezident asociace a generální manažer Mladé Boleslavi Jan Tůma.
Šlégr, Sparta a disciplinární řád
Ostře se ozvaly i další kluby. Olympijský vítěz z Nagana a nový předseda představenstva Litvínova Jiří Šlégr připustil, že extraligu posledních let sledoval spíš zpovzdálí. Jako člena asociace ho ale mrzí, že „jeden z nás neustále bortí to, co se snažíme společně budovat". Model balíčků podle něj dává klubům kontrolu nad vlastním produktem a tu žádná jednorázová suma na papíře nevyváží.
Generální ředitel hokejové Sparty Petr Vosmík šel ještě dál. Dědkovy aktivity podle něj ve výsledku škodí celému českému hokeji.
Nejtvrdší je ale závěr valné hromady. Představenstvo dostalo za úkol připravit další postup vůči Dynamu Pardubice v souladu se stanovami a disciplinárním řádem. Ředitel soutěže Martin Loukota to zdůvodnil tím, že asociace čtrnácti klubů musí umět chránit rozhodnutí vlastních orgánů. Právě jeho konec přitom Dědek na jaře během semifinále se Spartou požadoval po urážlivých pokřicích fanoušků.
Miliardy, které kluby odmítly
Spor se táhne od jara. Muž, který v Pardubicích chystá největší hokejovou arénu světa, nabídl v květnu podle iSportu za patnáct let celkem 7,8 miliardy korun klubům a 1,8 miliardy svazu. Část peněz ale podmínil například zrušením baráže nebo přijetím zahraničního klubu. Asociace tehdy uvedla, že dokument „nelze v jeho současné podobě považovat za seriózní nabídku". V srpnu kluby poměrem 12:1:1 potvrdily prodej práv po balíčcích a Relmost neuspěl.
Dědek naopak dlouhodobě namítá, že Dynamo má v asociaci jediný hlas ze čtrnácti. Za střet rolí podle serveru Tiscali označuje i to, že Tůma současně zastává funkci viceprezidenta svazu. Jak zareaguje na nejnovější prohlášení klubů, zatím není jasné.
Extraliga přitom startuje už v úterý 15. září. Pardubice, které v dubnu ukončily čtrnáctileté čekání na titul, vstoupí do obhajoby o den později domácím derby s Hradcem Králové.