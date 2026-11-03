Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Bývalý šéf Sparty by se mohl vrátit do ligového fotbalu. Otavu by chtěli na východě Čech

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bývalý šéf pražské Sparty Jakub Otava by se mohl po několika letech vrátit opět do českého fotbalu. Zkušeného funkcionáře, jenž na Letné dlouhé roky zodpovídal za přestupy, chtějí na východě Čech.
Bývalý šéf Sparty by se mohl vrátit do ligového fotbalu. Otavu by chtěli na východě Čech

Bývalý šéf Sparty by se mohl vrátit do ligového fotbalu. Otavu by chtěli na východě Čech

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 07:01

Reklama
Další články z SportWin
Bratr Pavla Horvátha dostal v kleci naloženo. Soupeře ani jednou nezasáhl
Bratr Pavla Horvátha dostal v kleci naloženo. Soupeře ani jednou nezasáhl
Novotný připustil, že je problém najít Peňázovi soupeře. Je to absolutní peklo, říká
Novotný připustil, že je problém najít Peňázovi soupeře. Je to absolutní peklo, říká

Mocipán tuzemského Oktagonu Ondřej Novotný prozradil, že má problém najít dalšího soupeře pro elitního...

Ostuda. Rod Kotlárů si proti Muradovovi ani neškrtl. Zapotil jsem se, přiznal ale uzbecký bijec
Ostuda. Rod Kotlárů si proti Muradovovi ani neškrtl. Zapotil jsem se, přiznal ale uzbecký bijec

Premiérový galavečer nové organizace G MMA je za námi. Poslední říjnový den v Praze nabídl několik...

Srdcař s jedenácti šampionáty v nohách nevěřil vlastním uším. Plekanec o ruském návratu bez obalu
Srdcař s jedenácti šampionáty v nohách nevěřil vlastním uším. Plekanec o ruském návratu bez obalu

„Byli jsme v šoku,“ prohlásil kladenský asistent Tomáš Plekanec po páteční výhře nad Libercem a přiznal, že...

Thor Hushovd sní o Vingegaardovi v dresu Uno-X. Probudit ho může jediné číslo
Thor Hushovd sní o Vingegaardovi v dresu Uno-X. Probudit ho může jediné číslo

Jméno by se na seznam posil psalo snadno, horší by byla cifra ve vedlejší kolonce. Šéf norské stáje Uno-X...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

Všechny články tohoto autora →
SportWin
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.