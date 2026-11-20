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Bábovka z podmáslí, kterou si zamilujete
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Na váš stůl se může bábovka dostat hned několika způsoby. Můžete si ji přinést už hotovou a s dlouhou trvanlivostí z obchodu. Upéct ji můžete z instantního prášku. Nejlepší je však ta, kterou si sami upečete z poctivých ingrediencí.
Bábovka z podmáslí, kterou si zamilujeteZdroj: Ketut Mahendri / Shutterstock
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 20.11.2026 03:00
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