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Přehled knižních novinek. Vyberete si?

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Jistě i vy jste vášnivými čtenáři. Také každý měsíc sledujete, jaké novinky nabízí český knižní trh? Tady je přehled nových titulů, které by se mohly líbit i vám.
Přehled knižních novinek. Vyberete si?

Přehled knižních novinek. Vyberete si?

Zdroj: Knihy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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