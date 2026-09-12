Přehled knižních novinek. Vyberete si?

Scarlett Wilková - Takové velké štěstí
Rodinná sága o lásce, křivdách a štěstí, které nikdy není zadarmo
Píše se rok 1946 a chudá, podivínská Lipka se nečekaně provdá za dědice nejbohatšího statku v kraji. Vesnice žasne, jenže za tímto „velkým štěstím“ se skrývá krutý obchod s osudem. Tím však řetězec ran teprve začíná. S nástupem komunismu se lámou životy selských rodů – majetek mizí, rodiny se rozpadají a ti, kteří zůstali, se musí naučit přežít. V drsném pohraničí Jeseníků, daleko od všeho, co znala, začíná Lipka znovu. S dětmi, které nejsou její, a s minulostí, co se na ni lepí jako smůla.
Petra Klabouchová: Vona
Mrazivé vyprávění z doby, kdy Šumavu pohltil krvavý sníh Příběh inspirovaný skutečnou událostí ze Šumavy roku 1853. Obyvatelé odlehlých osad pod Huťským štítem očekávají příchod jara. Marně. Dočkají se jen dalších mrazů a přívalů sněhu, který všechno a všechny pohřbí. A také hladu, neznámé epidemie, hrůzy a šílen-ství. Někteří si vybe-rou smrt, jiní se v boji o přežití zřeknou vlastního lidství. Ozvěnu té dávné tragédie si přes generace až k současnosti předávají potomci jednoho z místních rodů. Román, který ctí horor i motivy magické Šumavy, vypráví příběh o dobru a zlu, o nenávisti a odpuštění a o hrůzném dědictví, jež čeká na své odhalení. Příběh o strachu a nepochopení, co přechází z otců na syny, i o ženách, které v mužském světě nemají ani právo na jméno - každá z nich je jen další a další Vona. Od autorky bestsellerů U severní zdi a Ignis fatuus
Linn Strømsborg: Sakra, sakra, sakra
Celý život dělala všechno správně. A teď toho má dost.
Britt odjakživa plnila něčí očekávání – pečovala, uklízela, držela rodinu pohromadě. Byla zodpovědná, rozumná, tichá. Až nakonec jednou ráno pohár trpělivosti přeteče a ona všechny seřve. Manžela. Dceru. Kamarády. I když její kamarádi to vlastně nejsou. A lituje akorát toho, že to neudělala už dávno. Co když už nechce být tou, kterou všichni potřebují? Co když její život nikdy nebyl doopravdy její? A kolik toho musí zbořit, aby mohla začít znovu?
Gaea Schoeters: Dar
Ironický příběh o ekologii, politice a evropské pýše, která dostala lekci
V Berlíně se zničehonic objeví sloni – nejdřív pár, pak celé stádo. Brzy se ukáže, že nejde o útěk ze zoo, ale o zvláštní dar od prezidenta Botswany: dvacet tisíc slonů poslaných Německu „na oplátku“ za zákaz dovozu loveckých trofejí. „Chcete nám diktovat, jak máme žít? Tak si zkuste život s megafaunou sami,“ vzkazuje prezident. Město se hroutí pod tíhou slonů a kancléř se musí s krizí vypořádat co nejrychleji. Blíží se totiž volby a jeho političtí oponenti zavětřili krev…
Irena Obermannová: Očima starý holky
Tohle není kniha o stárnutí. Je to kniha o tom, co všechno si konečně můžeme dovolit, když přestaneme mít strach. Ostrá, vtipná, místy krutá, ale hlavně osvobozující autorčina zpověď pro všechny ženy, které odmítají zmizet.
Anna Strnadová: Tam, kde býval Mušov
Román o zatopené vesnici, kterou dějiny vymazaly z mapy
Na jihu Moravy, v krajině řek a vinohradů, se nad vesnicí Mušov stahují mraky války. Život se tu pomalu mění v tiché napětí mezi Čechy a Němci, kdysi tak blízkými sousedy, kteří po generace sdíleli jednu půdu i jeden osud. Když válka skončí, staré jistoty se rozpadnou. Němečtí obyvatelé musí odejít, jejich domy obsazují noví příchozí a krajina si tiše ukládá paměť všech, kdo tu kdy žili. Ještě ale netuší, že sama brzy zmizí pod hladinou. Román Tam, kde býval Mušov zachycuje proměny místa, které muselo ustoupit vodě, a lidí, kteří museli ustoupit rozhodnutím mocných. V centru vyprávění stojí Tonda Mráček, poválečný přistěhovalec do Mušova, jenž z touhy po jistotě a výhodách přijímá i členství v KSČ, a o něco starší rodák Mirek Nevřel, neúnavně pátrající po ztracené německé lásce Emmě. Jejich příběhy se prolínají s osudy dalších obyvatel a společně vytvářejí mozaiku jedné krajiny a jednoho století, poznamenaného odsunem, kolektivizací, normalizačními kompromisy i ekologickým a kulturním odporem v době doznívajícího režimu.
Petr Jarchovský: Asistent
Ve světě iluzí je pravda nejnebezpečnější scénář
Jak byl natočen nejhanebnější film české kinematografie
Asistent je strhující novela z filmového prostředí padesátých let, která odhaluje temnou stránku umění schopného vytvářet iluzi reality. Na pozadí historických událostí sleduje osudy režiséra Rašky a jeho žáků Jindřicha a Tondy, kteří postupně poznávají, že film není jen prostředkem tvorby, ale také mocnou zbraní manipulace a propagandy.
Graham Harper: Hotýlek s vůní skořice
Láska, která pálí na rtech a hřeje pod kůží! První díl romantické série.
Madison miluje kávu, ruch velkoměsta a svůj dokonale naplánovaný život, jenže pak ji osud zavane zpět do malebného Javorového údolí. Rodinný hotýlek U Skořicového šneka je na pokraji krachu a ona má jasný plán. Zachránit hotel a vrátit se do New Yorku. Jenže s návratem domů přichází i něco, na co nebyla připravená: její expřítel Zach, který je teď snad ještě přitažlivější. Zatímco podzimní vzduch voní skořicí, dýňovým latté a vzpomínkami, pouštějí se spolu do renovace. Dostane jejich láska druhou šanci?
Hope Kelaher: Psychická odolnost pro ženy
Psychická odolnost, pocit vlastní hodnoty a sebejistota, to vše můžete rozvíjet pomocí tvůrčích aktivit v této knize. Naučíte se, jak zacházet s problémovými situacemi, jak můžete zvládat různorodé a náročné situace, podpoříte svou sebejistotu a lépe se vypořádáte s všednodenními problémy. V jakých situacích vám kniha může být oporou? Třeba když se rozcházíte s milovanou osobou, potýkáte se se zdravotními nebo duševními problémy, čelíte výzvám ve své práci, zažila jste psychické nebo fyzické trauma, přišla jste o někoho blízkého, výzvy vám přináší rodičovství nebo jste byla účastna živelní pohromy.
Steve Berry: Seznam
Šokující skutečnost, skrývající se za podivným seznamem čísel
Právník Brent Walker se vrací do rodného Concordu v Georgii a začne pracovat v místní papírenské společnosti. Obraz dokonalého zaměstnavatele se však začne drolit poté, co se objeví podivný seznam čísel. Papírna desítky let snižuje náklady velmi neortodoxním způsobem. Vědí o něm pouze tři spolumajitelé. Jeden z nich ale rozjede plán, který vrhne světlo na zločiny zbývajících dvou, a současně vystaví Walkera fatálnímu nebezpečí. Tomu pak zbude jediné: dešifrovat seznam a zjistit šokující skutečnost.
Jan Štifter: Vltavice
Román o lidech a krajích, které smetlo 20. století
Hladina Lipna skrývá víc než jen mlčící hlubiny. Pod vodním zrcadlem leží pozůstatky Dolní Vltavice, vesnice, která měla kostel, školu i hřbitov. Dvě časové roviny se proplétají a odhalují osudy těch, kteří ztratili domov i sami sebe. Desetiletý Dor za zamřížovaným oknem vykřikuje, že tu jednou budou plavat ryby. Šedesátiletá Ema o více než sto let později odmítá nechat vltavickou minulost utonout. Láska, závist i křehká blízkost – to vše voda neutopí, jen na čas umlčí. Co zůstává, když místo zmizí z mapy?
Anastacia Mostacci: Magie rostlin
Vneste do svého světa mír a harmonii s touto krásnou příručkou pojednávající o magických vlastnostech rostlin. Objevte své posvátné síly prostřednictvím jejich kosmické magie. Tato krásně ilustrovaná kniha plná zajímavých souvislostí vám poskytne informace o pozemské historii jednotlivých rostlin a kosmické magii, kterou obsahují. Tato příručka, rozdělená podle kosmických archetypů, odhaluje síly rostlin, které rostou přímo zde na Zemi. Na rostliny se dívá optikou jejich nejširšího vztahu - jejich vztahu s vesmírem, se Sluncem, Měsícem, planetami. Pro každou skupinu rostlin zjišťuje, co nabízejí, co představují a kde se nacházejí. Magie rostlin nabízí příležitost hledat harmonii se světem kolem vás a vesmírem nad vámi. Jednotlivé profily pokrývají historii a souvislosti, které lze vytvořit díky kosmické magii dané rostliny, a jsou doprovázeny nádhernými ilustracemi, což z knihy činí poučnou meditaci o silách, které nám rostliny propůjčují.
Zdroj: Informace o niožních novinkách a fotografie obálek knih poskytla jednotlivá nakladatelství