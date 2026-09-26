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Toulavé kočky z Třeboně čeká kastrace, pochytají je strážníci

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Toulavé kočky si v Třeboni polepší. Tamní strážníci je v první polovině října začnou odchytávat, aby je veterináři mohli vykastrovat. Aby bylo jasné, o která zvířata již postaráno je, majitelé by je měli označit obojky.
Toulavé kočky z Třeboně čeká kastrace, pochytají je strážníci

Toulavé kočky z Třeboně čeká kastrace, pochytají je strážníci

Zdroj: Veronika Kotmanová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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