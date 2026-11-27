Máme tu poslední listopadovou nadílku premiér. Newsletter Kinoboxu sice mění formát, ale Kinovýhled bude vycházet na webu každý čtvrtek, stejný jako dřív. Dnes si představíme neuvěřitelných třináct novinek, které můžete vidět v kinech společně se dvěma obnovenými premiérami filmu Po stopách krve a Malá mořská víla.
Komedie Všichni fotři jsou lotři navazuje na tři předchozí díly z první dekády milénia. Robert De Niro a Ben Stiller se opět vrací jako nevyzpytatelní tátové, tentokrát hvězdnou sestavu doplní také Ariana Grande.
Česká komedie Něco jako rodina by se podle názvu mohla jevit jako „odpověď“ na americké fotry – v tomto případě ovšem půjde o dělbu dědictví.
Alternativou k zábavným rodinným taškařicím je rodinné drama. Javier Bardem ve španělském filmu Milovaný hraje filmového režiséra, který se snaží sblížit se svou odcizenou dcerou tím, že jí nabídne roli.
Alternativu k rodinným komediím i dramatům představuje nové zpracování klasického indického eposu Rámájana: Zrození legendy o střetu prince Rámy a krále Rávana.
Do alternativní reality nás zavede také disneyovka Hexe: Magický svět o svérázné puberťačce, která v sobě (ne)čekaně probudí magické schopnosti.
Český snímek Expozice láskou nás posléze zavede zpět do reality. Nový dokument Filipa Remundy pojednává o vztahu samotné střihačky filmu, Blanky Kulové, k jejímu otci Vlastimilovi, který proslul jako fotograf aktů.
Žně budou zažívat příznivci francouzských filmů. Historickým filmem De Gaulle 2: Svoboda dokončí režisér Antonin Baudry příběh, jehož první část uvádějí česká kina od začátku listopadu.
Thriller Příběhy noci, za nímž stojí režisérka a scenáristka Léa Mysius, vypráví o jedné narozeninové oslavě, která se stane překvapivou v jiném ohledu, než všichni doufali.
Oddechnout si můžete u dalších komedií. Snímek Dobré vibrace vypráví o inženýrovi, který hledá způsob, jak technicky uspokojit svou ženu.
Snímek Comédie-Française zase vypráví o titulním divadle, které je známé tím, že nikdy neruší svá představení, ať se děje cokoli. Doufejme, že v něm nezačne hořet.
Pokud vás baví spíše horory, můžete využít vzácné příležitosti zhlédnout jeden český. Ve filmu Thankskilling Day bude šestici hráčů únikové hry masakrovat tajemný vrah.
Se strašidelným žánrem po svém naložili také tvůrci filmu Buddy, v němž se roztomilý jednorožec z dětského televizního pořadu změní ve vraždící monstrum.
A na závěr nám zbyl ještě český film První hvězda, v němž Tomáš Magnusek hraje šéfkuchaře usilujícího o michelinskou hvězdu.
Podívejte se na všechny filmy, které aktuálně vstupují do českých kin.
Zdroj: Unie filmových distributorů, Kinobox