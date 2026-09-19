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Monika Babišová si užívá dovolenou s dcerou Vivien. Fanoušky překvapila volba destinacePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Monika Babišová se na sociální síti podělila o nové fotografie z Londýna, kde tráví čas se svou šestadvacetiletou dcerou Vivien. Vedle společných momentek z ulic britské metropole ukázala také svůj outfit, v němž vsadila na jednoduchou černou eleganci.
Monika Babišová si užívá dovolenou s dcerou Vivien. Fanoušky překvapila volba destinace
Zdroj: nextfoto
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