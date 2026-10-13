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Tisíce papírových letadélek zastavily španělskou ligu. Fanoušci Raya Vallecano už mají svého majitele dost

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Fanoušci Raya Vallecano se po pěti měsících konečně vrátili na svůj domácí stadion. Jenže sobotní utkání proti Athletic Clubu vydrželo pouhých třináct minut. Pak začaly z tribun létat tisíce papírových letadélek a gumových míčků, které přinutily rozhodčího přerušit hru. Když se zápas znovu rozběhl, protest pokračoval a utkání muselo být definitivně ukončeno. Za neobvyklou scénou se skrývá dlouhodobý konflikt příznivců s prezidentem klubu Raúlem Martínem Presou a problémy stadionu Vallecas, který se stal symbolem jejich nespokojenosti.
Tisíce papírových letadélek zastavily španělskou ligu. Fanoušci Raya Vallecano už mají svého majitele dost

Tisíce papírových letadélek zastavily španělskou ligu. Fanoušci Raya Vallecano už mají svého majitele dost

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 12:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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