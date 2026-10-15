Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Haaland přepsal historii Ligy mistrů, City přesto dostalo čtyři góly. PSG ukázalo Marescovi problém, který střelec nevyřeší

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Erling Haaland potřeboval pouhých 60 zápasů, aby nastřílel 60 gólů v Lize mistrů. V historických tabulkách tak překonal tempo všech předchozích kanonýrů. Jenže ve středu večer mu ani dva zásahy nestačily k vítězství. Manchester City doma podlehl Paris Saint-Germain 2:4 a vůbec poprvé pod Enzem Marescou okusil porážku.
Haaland přepsal historii Ligy mistrů, City přesto dostalo čtyři góly. PSG ukázalo Marescovi problém, který střelec nevyřeší

Haaland přepsal historii Ligy mistrů, City přesto dostalo čtyři góly. PSG ukázalo Marescovi problém, který střelec nevyřeší

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 15.10.2026 07:15

Reklama
Další články z Vše o sportu
NHL po noci: Tuch dvěma góly táhl Washington, Dallas vrátil Coloradu porážku. Rozhodl až Hintz v nájezdech
NHL po noci: Tuch dvěma góly táhl Washington, Dallas vrátil Coloradu porážku. Rozhodl až Hintz v nájezdech
VIDEO: Brankář Seattlu hodil puk po soupeři. Ten mu ho okamžitě vrátil a jejich hokejová hádka pokračovala až do nájezdů
VIDEO: Brankář Seattlu hodil puk po soupeři. Ten mu ho okamžitě vrátil a jejich hokejová hádka pokračovala až do nájezdů

Trevor Zegras a Philipp Grubauer si během zápasu Philadelphie se Seattlem zjevně přestali být sympatičtí....

Toronto znovu přivítalo svého šampiona. Leonard se vrátil po sedmi letech a Knicks schytali padesátibodový výprask
Toronto znovu přivítalo svého šampiona. Leonard se vrátil po sedmi letech a Knicks schytali padesátibodový výprask

V roce 2019 dovedl Kawhi Leonard Toronto Raptors k prvnímu titulu NBA v historii klubu. Pak odešel do Los...

Colorado hrálo bez Makara. Jeho absence ale měla krásnější důvod než jakékoli hokejové vítězství
Colorado hrálo bez Makara. Jeho absence ale měla krásnější důvod než jakékoli hokejové vítězství

Cale Makar patří mezi nejdůležitější hráče Colorada Avalanche, přesto v úterý nenastoupil proti Dallasu...

Bedard měl být mimo hru až do listopadu. Vrátil se o měsíc dřív a Chicago konečně porazilo Pittsburgh
Bedard měl být mimo hru až do listopadu. Vrátil se o měsíc dřív a Chicago konečně porazilo Pittsburgh

Connor Bedard překvapil fanoušky Chicaga rychlým návratem po operaci ramene. Kapitán Blackhawks měl podle...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...

Všechny články tohoto autora →
Vše o sportu
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.