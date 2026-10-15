Haaland přepsal historii Ligy mistrů, City přesto dostalo čtyři góly. PSG ukázalo Marescovi problém, který střelec nevyřeší

Francouzský mistr totiž během úvodní půlhodiny využil slabiny, které City nedokázalo odstranit ani výrazně lepším druhým poločasem. Když se tým nechá třikrát nachytat ještě před přestávkou, ani nejlepší střelec světa nemusí stačit.
Tři góly za dvaatřicet minut. Etihad něco podobného nečekal
Manchester City vstupoval do středečního utkání s PSG ve výborném rozpoložení. Pod Enzem Marescou měl za sebou sérii vítězství, vedl Premier League a o víkendu přesvědčivě přehrál Liverpool na Anfieldu. Jenže návštěva úřadujícího vítěze Ligy mistrů přinesla úplně jiný zápas.
Ve 13. minutě se prosadil Désiré Doué. O pouhé dvě minuty později přidal druhou branku Ousmane Dembélé a domácí se nestačili vzpamatovat ani z prvního úderu. PSG navíc nepolevilo. Ve 32. minutě zakončil další povedenou akci Vitinha a francouzský celek vedl 3:0.
Pro mužstvo, které si v domácí soutěži zvyklo diktovat tempo, šlo o velmi nepříjemnou zkušenost. Manchester City měl stále velkou část zápasu před sebou, ale najednou potřeboval nejen změnit svůj výkon, nýbrž také dohnat náskok, který si soupeř vybudoval během pouhé třetiny utkání.
Je přitom důležité připomenout, že PSG nevítězilo zásluhou jediné náhodné standardní situace nebo nešťastného odrazu. Opakovaně dokázalo využít prostor, který se před jeho rychlými útočníky otevíral.
A právě tady začíná skutečný problém City.
Proč byla záloha City tak zranitelná?
Marescův Manchester City chce mít míč pod kontrolou. Při rozehrávce vytváří početní výhodu ve středu hřiště, snaží se dostávat záložníky do prostorů mezi soupeřovými řadami a postupně přesouvat hru do nebezpečných pozic.
Podobný způsob hry může být velmi účinný, pokud mužstvo dokáže přesně kombinovat a po ztrátě míče okamžitě reagovat. Proti PSG ovšem narazil na soupeře, který má nejen kvalitní technické hráče, ale také velkou rychlost při přechodu do útoku.
Když City ztratilo míč a jeho záložníci byli příliš vysoko nebo daleko od sebe, dostávali se domácí obránci do nepříjemných situací. Museli reagovat na rychlé náběhy a zároveň hlídat několik možností přihrávky.
Désiré Doué a Ousmane Dembélé dokážou podobný prostor využívat velmi dobře. Nejde pouze o jejich maximální rychlost. Důležité je také načasování pohybu, schopnost převzít míč pod tlakem a rychle se rozhodnout, zda zakončit, nebo přihrát.
Luis Enrique mohl díky tomu využívat slabé chvíle domácího rozestavení a trestat situace, ve kterých City nedokázalo včas obnovit obrannou organizaci.
Neznamená to, že všechna čtyři inkasování měla totožnou příčinu. První poločas ale ukázal, že domácí nedokázali dostatečně omezovat způsob, jakým PSG přecházelo do nebezpečných prostorů.
Haaland překonal rekord. Jenže nemůže být zároveň střelcem i obráncem
Po přestávce se Manchester City výrazně zlepšil. Domácí začali hrát agresivněji, častěji získávali míč na soupeřově polovině a dostávali PSG pod tlak. V 53. minutě se poprvé prosadil Erling Haaland. Norský útočník tím dosáhl hranice 60 gólů v Lize mistrů, a to ve svém 60. vystoupení.
Pro srovnání, Lionel Messi potřeboval k šedesátému zásahu 80 zápasů a Cristiano Ronaldo 98. Haaland tak znovu potvrdil, že jeho schopnost střílet góly v nejvyšší evropské soutěži nemá v historickém srovnání obdoby. Jenže PSG mělo stále dvoubrankový náskok. A právě ve chvíli, kdy City začalo pomýšlet na velký obrat, přišel další úder. V 62. minutě zvýšil Maghnes Akliouche na 4:1.
Haaland potom v 75. minutě vstřelil svůj druhý gól a znovu snížil. V závěru navíc mohl přidat další branku, ale brankář Matvej Safonov jeho zakončení zlikvidoval. Manchester City nakonec vyslal na branku soupeře velké množství střel a ve druhém poločase předvedl podstatně kvalitnější výkon než v prvním.
Jenže pokud tým inkasuje čtyřikrát, musí jeho útočníci předvést prakticky dokonalé představení, aby vůbec zachránil body. Ani Haaland nedokáže podobný nedostatek týmové rovnováhy vyřešit sám.
Maresca reagoval správně, ale příliš pozdě na pohodlný návrat
Enzo Maresca po zápase přiznal, že jeho mužstvo odehrálo velmi špatný první poločas. Současně však ocenil výrazné zlepšení po přestávce a upozornil na množství příležitostí, které City dokázalo vytvořit. To je férové hodnocení. Manchester skutečně dokázal změnit tempo a dostat soupeře do situací, v nichž už nebyl tak suverénní jako během úvodní půlhodiny.
Problém ovšem spočívá v tom, že evropské velkokluby podobnou výhodu málokdy bez odporu odevzdají. Maresca mohl upravit postavení záložníků, zvýšit intenzitu napadání nebo přeskupit ofenzivní hráče. Nemohl však změnit skutečnost, že už jeho tým prohrával o tři góly.
Právě proto je důležité nepřeceňovat povedený druhý poločas. City ukázalo, že má dostatek útočné kvality na vytvoření nebezpečných šancí proti PSG. Současně ale ukázalo, že pokud nezvládne úvod zápasu, dostává se do situace, ve které musí téměř neustále riskovat. Každý další hráč zapojený do útoku pak znamená také větší prostor pro soupeřovy protiútoky.
PSG nezvítězilo proto, že by City neumělo útočit
Manchester City předvedl dostatek útočných akcí, aby bylo zřejmé, že Haaland není jeho jedinou možností, jak soupeře ohrozit. Enzo Fernández i další hráči se dostávali do zakončení a domácí několikrát nebyli daleko od vstřelení další branky. PSG ale dokázalo využít své příležitosti s mnohem vyšší efektivitou v rozhodující fázi utkání.
Francouzský celek přitom po třetím gólu nemusel bezhlavě útočit. Mohl kontrolovat vývoj zápasu, přizpůsobovat intenzitu napadání a vyčkávat na situace, ve kterých City při snaze o návrat odkryje prostor. To je velmi důležitý rozdíl. Velký tým nemusí ovládat každou minutu utkání. Musí však vědět, kdy útočit, kdy zpomalit a kdy se soustředit na omezení soupeřových největších předností. PSG ve středu ukázalo, že tuto rovnováhu dokáže zvládnout lépe.
Osm vítězných zápasů neznamená, že je tým bez slabin
City utrpělo první porážku pod Marescou po velmi úspěšném začátku sezony. Bylo by přehnané tvrdit, že jediný neúspěch proti obhájci evropského titulu dokazuje hlubokou krizi. Manchester stále vede Premier League a jeho mužstvo už během úvodních týdnů předvedlo několik výborných výkonů.
Stejně nepřesné by ale bylo mávnout rukou nad čtyřmi inkasovanými góly pouze proto, že soupeřem bylo PSG. Právě zápasy proti nejlepším evropským mužstvům totiž odhalují rozdíly, které proti slabším soupeřům nemusí být tak viditelné.
Haaland může dál překonávat rekordy a střílet jednu branku za druhou. Pokud však jeho tým nedokáže dobře reagovat na ztráty míče nebo omezovat nebezpečné protiútoky, bude i nadále potřebovat vstřelit mimořádné množství gólů. A to není dlouhodobě spolehlivý způsob, jak vyhrávat Ligu mistrů.
Největší lekce nepřišla od Haalanda, ale od soupeřových záložníků
Maresca nyní musí vyhodnotit především to, proč jeho mužstvo nedokázalo od začátku utkání lépe kontrolovat situace ve středu hřiště. Nemusí kvůli jedné porážce opustit vlastní fotbalovou filozofii. Potřebuje však zajistit, aby se jeho hráči při ztrátě míče nedostávali tak snadno do defenzivní nevýhody. PSG totiž ukázalo způsob, jakým může být City zranitelné také proti dalším elitním soupeřům.
Haalandovo střelecké tempo mezitím dál posouvá historická měřítka Ligy mistrů. Šedesát branek v šedesáti zápasech představuje úspěch, který bude velmi obtížné překonat. Jenže evropské trofeje se nerozdělují podle individuálních rekordů.
Ve středu na Etihadu se ukázalo, že Manchester City má útočníka schopného střílet góly historickým tempem, ale proti nejlepším soupeřům potřebuje také mužstvo, které mu nebude každou chvíli ukládat povinnost zachraňovat tříbrankové manko.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Manchester City – City lose to PSG in action-packed Champions League clash [2], Paris Saint-Germain – Breathless! Match report Manchester City vs PSG [3], Reuters – Haaland leads City fightback but Maresca tastes first defeat [4].