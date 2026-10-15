Tip na výlet: Kozí hrádek

Jen několik kilometrů od Tábora, ukrytý v lesích nad Kozským potokem, stojí nenápadná zřícenina, která patří k nejvýznamnějším historickým místům českých dějin.
Kozí hrádek nebyl nikdy rozlehlým hradem ani sídlem mocných šlechticů. Přesto se zapsal do historie díky osobnosti, která zde našla útočiště - mistru Janu Husovi.
Hrádek vznikl pravděpodobně ve druhé polovině 14. století jako menší šlechtické sídlo. Jeho poloha nebyla zvolena náhodně. Skalnatý ostroh obklopený hlubokým údolím poskytoval přirozenou ochranu a zároveň dobrý přehled o okolní krajině. Přestože byl Kozí hrádek poměrně malý, splňoval všechny požadavky tehdejšího opevněného sídla.
Nejslavnější období prožil v letech 1413-1414. Jan Hus zde našel azyl poté, co musel opustit Prahu. Na Kozím hrádku pokračoval v psaní svých děl a kázal lidem z širokého okolí. Posluchači přicházeli z mnoha vesnic, aby si vyslechli jeho slova o pravdě, spravedlnosti a obnově církve. Odtud také Hus odcházel na další místa jižních Čech, kde šířil své myšlenky.
Po husitských válkách význam hrádku postupně upadal. V 16. století byl opuštěn a proměnil se ve zříceninu. Dnes z něj zůstaly především základy hradeb, část obytné věže a příkopy, které připomínají jeho někdejší podobu. Přesto místo neztratilo své kouzlo. Tiché lesní prostředí vybízí k zastavení i zamyšlení nad událostmi, které ovlivnily české dějiny.
Kozí hrádek je dnes národní kulturní památkou a oblíbeným cílem výletníků. Kromě samotné zříceniny jsou zde umístěny naučné tabule přibližující historii hradu i život Jana Husa.
Ke zřícenině vede cesta ze Sezimova Ústí na parkoviště, odtud pěšky asi třicet metrů ke vstupu do areálu. Prodavač vstupenek nabídne průvodcovský list s historií a popisem hradu. Doporučuji zeptat se na Husovu lípu, neprohloupíte. Prodavač přidá i další zajímavosti tohoto krásného místa.
Po prohlídce se nabízí kilometrová procházka po naučné stezce Kozí hrádek. A jak se přijede, tak se odjíždí, i kolem rybníků. Pohled na jejich hladinu a pozorování ptactva je uklidňující a možná i vhodné zakončení výletu.