Zimní pneumatiky: Některé selhávají na mokru, jiné i na suchu

Při výběru zimních pneumatik se nevyplatí spoléhat pouze na cenu nebo značku. „Náš test ukázal, že ani známé jméno nezaručuje dobré výsledky za všech podmínek. Některé modely sice obstály na sněhu, na mokrém či suchém asfaltu však měly problém. Rozdíly se projevily také v předpokládaném nájezdu, spotřebě paliva a míře odírání pryže,“ uvádí šéfredaktorka spotřebitelského časopisu dTest Hana Hoffmannová.
Na mokru se ukázaly zásadní rozdíly
Největší problémy přinesly zkoušky na mokré vozovce. Ve větším rozměru 225/50 R17 nedosáhla žádná pneumatika na velmi dobré hodnocení. Čtyři modely – Tracmax Ice-Plus S210, Royal Black Royalwinter UHP, Aptany RW211 a Sunwide Snowide – dokonce obdržely nedostatečnou známku. Jejich společným nedostatkem byla obtížná ovladatelnost vozidla a snadná ztráta přilnavosti.
Zvlášť varovný byl výsledek pneumatik Sunwide Snowide. Při brzdění z rychlosti 80 km/h potřebovaly na mokrém asfaltu 46,3 metru, na betonu dokonce 50,9 metru. Nejlepší pneu měly brzdnou dráhu i o více než 10 metrů kratší.
V menším rozměru 185/65 R15 dopadly nejhůře pneumatiky Sunny Winter-Max NW611 a Atlas Polarbear HP. V zatáčkách mělo vozidlo na těchto modelech tendenci přecházet do přetáčivého nebo nedotáčivého smyku. Atlas Polarbear HP navíc výrazně zklamaly při brzdění: jejich brzdná dráha na asfaltu a betonu byla o více než 15, respektive 16 metrů delší než u nejlépe hodnocených pneumatik.
Ani na suchu není vyhráno
Vady se neprojevily pouze na mokré silnici. Ve větším rozměru dostaly pneumatiky Sunwide Snowide na suchu nedostatečnou známku kvůli velmi nepřesnému řízení, nedostatečné zpětné vazbě a problematickému průjezdu zatáčkami. Vůz vyžadoval neustálé korekce volantem.
Pouze dostatečnou známku obdržely také modely Aptany RW211 a Royal Black Royalwinter UHP. V menším rozměru se mezi pneumatikami s dostatečným hodnocením objevily například GT Radial WinterPro2 Evo, Nokian Tyres Snowproof 2, Vredestein Wintrac, Barum Polaris 6, Viking WinTech NewGen a Kumho WinterCraft WP52+. Jejich slabinou byly zejména nepřesné reakce na řízení a sklon k přetáčivosti při prudkých změnách směru.
Na sněhu mohou překvapit, ale za jakou cenu?
Zajímavé výsledky přinesla zkouška na sněhu a ledu. Pneumatiky Sunwide Snowide, které výrazně propadly na suché i mokré vozovce, dosáhly na sněhu a ledu naopak nejkratší brzdné dráhy v testovaném rozměru 225/50 R17. Na sněhu zastavily z rychlosti 30 km/h na 9,4 metru, na ledu z rychlosti 20 km/h na 16,5 metru. Dobře si vedly také při zkouškách záběru na sněhu a ovladatelnosti na zasněžené trati.
„Tento výsledek ale není důvodem jejich nedostatky přehlížet. Pneumatika musí bezpečně fungovat v různých podmínkách, nejen na sněhu. Výborné vlastnosti na zasněženém povrchu nedokážou vyvážit nebezpečné chování na běžném mokrém nebo suchém asfaltu,“ vysvětluje Hoffmannová.
Rozdíly jsou také v životnosti a spotřebě
Test se nezaměřil jen na bezpečnost. Sledoval rovněž předpokládaný nájezd, spotřebu paliva, hlučnost a odírání pryže, které přispívá k uvolňování mikročástic do životního prostředí.
V rozměru 185/65 R15 měly nejnižší odhadovaný nájezd Bridgestone Blizzak LM 005, a to 22 400 km. Stejné gumy zároveň vykázaly nejvyšší míru odírání pryže. Větší pneumatiky Falken Eurowinter HS02 Pro měly odhadovaný nájezd 32 000 kilometrů. U pneumatik Royal Black Royalwinter UHP sice test zaznamenal příznivou spotřebu a nízké odírání, tyto výhody však nemohou vyrovnat jejich závažné bezpečnostní nedostatky.
„Výsledky připomínají, že zimní pneumatiky je potřeba vybírat podle celkových vlastností, nikoli podle jediného parametru. Rozhodující je především bezpečné chování na površích, se kterými se řidič může během zimy běžně setkat,“ shrnuje testování Hana Hoffmannová za dTest.
Kompletní výsledky testu zimních pneumatik jsou k dispozici v říjnovém vydání časopisu dTest nebo na webových stránkách spotřebitelské organizace.
Zdroj: dTest