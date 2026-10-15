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Zimní pneumatiky: Některé selhávají na mokru, jiné i na suchu

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Výběr zimních pneumatik může zásadně ovlivnit bezpečnost jízdy. Test, na němž spolupracuje dTest s německým autoklubem ADAC, prověřil 30 modelů ve dvou rozměrech a odhalil výrazné rozdíly v jejich vlastnostech. Několik pneumatik si vedlo nedostatečně zejména na mokré vozovce, kde měly problémy s přilnavostí i brzděním.
Zimní pneumatiky: Některé selhávají na mokru, jiné i na suchu

Zimní pneumatiky: Některé selhávají na mokru, jiné i na suchu

Zdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/223.jpeg
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 04:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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