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Dennívýzva
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Zastesklo se mi po něm. Po dlouhých letech odloučení. Najednou se vynořil z propadliště dějin a mohla jsem ho sevřít v náručí.
Shledání

Shledání

Zdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/denik.jpeg
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 11:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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