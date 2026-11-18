Jana Brejchová byla jednou z největších hereček českého filmu. Otestujte, jak dobře jste ji znali – její role, život i kariéru táhnoucí se přes pět dekád.
Jana Brejchová se narodila 20. ledna 1940 v Praze a zemřela 6. února 2026 ve věku 86 let. Před kamerou prožila víc než půl století a v její filmografii najdeme přes sedmdesát snímků. Psychologická dramata, historické látky, pohádky, komedie. Žánry střídala s přirozeností, která u hereček její generace nebyla samozřejmá, i když se to při sledování jejích filmů může zdát jednoduché. V našem kvízu na In-Lifestyle se ukáže, jak dobře tuto herečku znáte.
Herečka spojená se zlatou érou českého filmu
Ve filmu se poprvé objevila v roce 1953. Netrvalo dlouho a patřila k herečkám, které diváci bezpečně poznali už po několika záběrech. Spolupracovala s režiséry, jejichž jména dnes patří k základní orientaci v české kinematografii – Miloš Forman, Jiří Menzel nebo František Vláčil ji obsazovali do rolí, které nezůstaly jen položkou v titulcích. Brejchová dokázala na plátně ukázat něco křehkého, a přitom vnitřně pevného.
Veřejnost samozřejmě sledovala i její soukromí. Někdy až příliš. Byla čtyřikrát vdaná, za režiséra Miloše Formana, herce Ulricha Theina, Vlastimila Brodského a později za Jiřího Zahajského. Nebyla to biografie vedená stranou pozornosti, u jejího života se média často zastavovala. Její dcera Tereza Brodská na rodinnou hereckou stopu navázala a u filmu i televize zůstává dodnes.
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V posledních letech svého života se Jana Brejchová z veřejného prostoru stáhla. Její filmy ale z obrazovek nezmizely. Zůstaly v televizních programech, archivech i v paměti diváků. Člověk na některý z nich narazí třeba náhodou pozdě večer a najednou zjistí, že nemá potřebu přepínat dál.
Kolik si toho o Janě Brejchové ještě pamatujete? Víte, s kým stála před kamerou, které role se řadí k jejím nejznámějším a co ji provázelo mimo natáčení? Přesně na to míří náš dnešní kvíz. Pustit se do něj můžete hned.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Filmový přehled, ČSFD
Tento příspěvek Kvíz pro fanoušky Jany Brejchové: 10 otázek o jejích rolích, životě a kariéře zodpoví jen znalci byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.