Sedmnáct let za ním pravidelně jezdila do vězení a ani na chvíli to nevzdala. Magda Gubová stála po boku Jiřího Kajínka v nejtěžších chvílích jeho života.
Jiří Kajínek patří k nejznámějším českým vězňům, ale o ženě, která při něm stála po dlouhá léta, se toho příliš neví. Jeho životní partnerka Magda Gubová na něj čekala i v době, kdy za mřížemi trávil dlouhá léta svého života. Pravidelně za ním jezdila do vězení, podporovala ho a věřila, že jednou budou moci žít společně. Na In-Lifestyle nás zaujal jejich neobvyklý milostný příběh, který nakonec dospěl až ke svatbě. Kdo je žena, která si získala Kajínkovu důvěru a s níž dnes žije v Brně?
Znají se téměř půl století
Jejich příběh začal dávno předtím, než se Jiří Kajínek stal jedním z nejznámějších českých vězňů. Jak sám prozradil, s Magdou se zná už od svých šestnácti let. Tehdy se jejich cesty poprvé protnuly, přesné okolnosti seznámení si však Kajínek nechává pro sebe. Pro
Expres o své partnerce mluvil s velkým respektem. „Magda je naprosto výjimečný a spolehlivý člověk. Je vzdělaná, chytrá. Celý život pomáhá lidem. Je to člověk, kterého si můžete vážit,“ nešetřil chválou.
Magda Gubová je klinická psycholožka a podle Kajínka měla dlouhá léta vlastní soukromou ordinaci. Jejich vztah prošel mimořádnou zkouškou v době, kdy Kajínek pobýval ve vězení. Magda ho totiž začala pravidelně navštěvovat už v roce 2000 a nepřestala ani v následujících letech. Podle Kajínkových slov za ním jezdila celých sedmnáct let a za tu dobu se uskutečnilo neuvěřitelných 251 návštěv. Její věrnosti a podpory si velmi vážil. Jejich kontakt navíc nezahrnoval jen osobní setkání. Magda mu pomáhala také s korespondencí, protože jeho dopisy přepisovala na počítači a posílala dál.
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Jejich vztah navíc komplikovala i vážná nemoc Magdy. Ta pro
Blesk popsala, že jí v roce 2012 lékaři diagnostikovali chronickou leukémii, která se projevovala především únavou a postupně ji nutila přizpůsobovat běžný život zdravotnímu stavu. Situaci zamotalo také Kajínkovo vězeňské zařazení. Pobýval totiž ve věznici s nejvyšším stupněm ostrahy, kterou měla Magda na návštěvy relativně blízko. Kajínek zvažoval, zda má vůbec požádat o přeřazení do mírnějšího režimu, protože tím by se pro ni cesty za ním naopak prodloužily. Magda ho však povzbuzovala, aby o změnu požádal. Ujišťovala ho, že za ním bude jezdit i tehdy, když to bude mít dál. Ani její zdravotní potíže pro ni nebyly důvodem, proč by se měli přestat vídat. Z vězení zamířil za Magdou do Brna
Zásadní zlom přišel v květnu 2017, kdy tehdejší prezident Miloš Zeman udělil Kajínkovi milost a ten po více než třiadvaceti letech opustil vězení. Jedním z prvních lidí, se kterými se po propuštění mohl konečně těšit na normální společný život, byla právě Magda. Původně měli v plánu, že po propuštění rovnou odjedou do Brna, nakonec si ale ještě udělali zastávku v Praze a prošli se po Karlově mostě. Poté zamířili do svého nového společného domova. Kajínek později přiznal, že si společné soužití užívají a že Magda je pro něj mimořádně důležitým člověkem.
Foto: NextFoto, Jiří Kajínek a Magda Gubová na premiéře filmu Bastardi: Reparát
Na svatbu si ovšem ještě několik let počkali. Kajínek totiž nechtěl uzavírat manželství během sedmileté podmínky, která mu byla stanovena v souvislosti s prezidentskou milostí. Když v květnu 2024 definitivně skončila, nic už jejich sňatku nebránilo. Dne 23. května si na Staré radnici v Brně řekli ano za přítomnosti pouhých dvou svědků. Kajínek tehdy v rozhovoru pro
Život v Česku prozradil, že spolu žijí už sedm let a znají se celkem 47 let.
Na otázku, jaké mají soužití, odpověděl velmi jednoznačně:
„Nikdy jsme se nepohádali. Na všem jsme se vždy domluvili, ve všem si vycházíme vstříc. Budu se opakovat, jsme partneři, jsme jeden tým.“ O své novomanželce navíc po obřadu řekl: „Vzal jsem si nádhernou ženu, které si vážím a kterou miluji.“ Zdá se, že dlouhé čekání jejich vztahu rozhodně neublížilo. Naopak. Kajínek dnes o společném životě mluví jako o velmi pohodovém a oba si podle jeho slov žijí tak, jak sami chtějí.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
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Jiří Kajínek našel štěstí u psycholožky, která na něj čekala 17 let: Doma se prý vůbec nehádají byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.