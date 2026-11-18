Tereza Kostková na šestém kole StarDance vsadila na něžnou růžovou v řeckém stylu. Dlouhá róba s vlečkou, rafinovaným řasením a uhlazeným drdolem sklidila úspěch.
Tereza Kostková patří ke StarDance stejně neodmyslitelně jako tanečníci na parket a každý její večerní outfit je proto pod drobnohledem diváků. Ani šesté kolo oblíbené taneční soutěže nebylo výjimkou. Moderátorka tentokrát odložila výraznější styling z minulého týdne a vsadila na něžnou růžovou. Na In-Lifestyle jsme se podívali na její šaty i účes a zajímalo nás také, jak její vzhled hodnotí naši čtenáři.
Růžová elegance s nádechem antiky
Tereza tentokrát oblékla dlouhé růžové šaty s vlečkou, které působily velmi žensky a elegantně. Jejich střih připomínal antické řecké róby. Výrazným prvkem byl široký pruh jemně nařasené látky v pase, který pomáhal zpestřit celou siluetu. Řasení se objevilo také na živůtku s hlubším výstřihem. Zajímavým detailem byl pruh stejné látky kolem krku, který vytvářel efekt jemného roláku a dodával jinak romantickému modelu trochu neobvyklý charakter.
Změnou prošel také účes. Zatímco v minulém kole nechala vlasy volně rozpuštěné a výrazněji rozčesané, tentokrát zvolila uhlazenější variantu. Vlasy měla přísněji sčesané dozadu a sepnuté do elegantního drdolu. Tento účes nechal vyniknout nejen její tvář, ale také zajímavé řešení výstřihu a doplňky. Naše stylistka Jitka Vostrá ocenila především promyšlený romantický střih.
„Růžová je v tomto případě velmi povedenou volbou. Šaty mají krásnou ženskou siluetu, dobře trefené je spojení volnějšího, řaseného živůtku s úzkou dlouhou sukní. Široký pas zvýrazňuje onu siluetu a opticky ji hezky tvaruje. Dlouhá vlečka pak dodává šatům slavnostní charakter.“
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Kromě šatů nás také zajímalo její hodnocení účesu a make-upu.
„Hladce stažené vlasy do nízkého drdolu jsou určitě správná volba. Neodvádějí pozornost od šatů a nechávají vyniknout obličej i náušnice. Výraznější růžová rtěnka navíc ladí s odstínem šatů, přitom ale nepůsobí nijak přehnaně. Outfit vypadá uceleně a elegantně a není zbytečně překombinovaný,“ uvedla odbornice. Čtenáři mají jasno, růžová Tereza u nich zabodovala
Na názor jsme se samozřejmě zeptali také našich čtenářů. Do ankety jsme rozeslali 412 e-mailů z naší databáze a zpátky se nám vrátilo 96 odpovědí. Zajímavé je i složení hlasujících. Celých 89 procent respondentů tvořily ženy, mužů se zapojilo 11 procent. Výsledek tentokrát vyznívá pro Terezu velmi příznivě. Hned 82 lidí označilo její outfit za takový, který nemá chybu. Pouze čtyři hlasující by si dokázali představit něco lepšího a zbývající tři odpovědi patřily do kategorie, že se tento model nepovedl.
Foto: NextFoto, Tereza Kostková na přenose šestého kola StarDance
Z reakcí je patrné, že romantická růžová a řecky laděné šaty si u diváků našly své příznivce. Některým se líbila především elegance celého modelu, jiní ocenili, že moderátorka tentokrát zvolila uhlazenější účes. Vybrali jsme několik komentářů od našich čtenářů, kteří napsali, co na model Terezy Kostkové ze šestého kola StarDance říkají.
„Tereza vypadá nádherně. Růžová jí sluší a ty šaty jsou opravdu jako pro řeckou bohyni.“ – Karolína S.
„Konečně zase něco jemného a elegantního. Drdol je k těm šatům perfektní a vůbec bych nic neměnila.“ – Stanislava T.
„Jako střih a barva a tak, to všechno je pěkné, ale ten pruh kolem krku mi tam úplně nesedí. Bez něj by se mi líbily ještě víc.“ – Petra F.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
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Tereza Kostková ve StarDance zazářila v elegantních růžových šatech. Vychválila ji i módní stylistka byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.