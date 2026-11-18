Monoposty z pera Adriana Neweyho historicky patří k nejdominantnějším a nejrevolučnějším. Ještě předtím, než se stal šéfem Aston Martinu, se podílel na titulech Sebastiana Vettela, Maxe Verstappena, Damona Hilla či Nigela Mansella. Je jediným konstruktérem, který získal tituly se třemi různými týmy, a to s Red Bullem, Williamsem a McLarenem.
Newey dokázal získat tituly se dvěma legendárními a historicky významnými týmy, ale Ferrari, vůbec nejpopulárnějšímu a nejúspěšnějšímu týmu, se vždy vyhýbal. Poté, co na jaře 2024 oznámil odchod z Red Bullu, se intenzivně spekulovalo o tom, zda nezkusí novou výzvu ve Ferrari. Nakonec si však vybral Aston Martin.
Jak ale prozradil Christian Horner, Newey byl před 12 lety jednou nohou prakticky už v Maranellu. Red Bull v roce 2014 nezvládl vstup do hybridní éry a motory Renault byly nespolehlivé. Éra Vettelovy dominance tak byla minulostí. Trápení Red Bullu chtělo využít Ferrari, které podle Hornerových vzpomínek nabídlo Neweymu možnost navrhnout vlastní silniční vůz.
„Před Velkou cenou Španělska přišel Adrian do mé kanceláře a nesměle řekl, že má špatné zprávy. Bál jsem se, co se stalo, a on mi odpověděl, že by chtěl odejít do Ferrari. Nejprve jsem byl v šoku, ale potom mě to rozzlobilo. Pomyslel jsem si, že to snad není možné, ale Adrian začal své rozhodnutí obhajovat.“
„S tímto motorem nevyhrajeme,“ vysvětloval mi. „V blízké budoucnosti nemáme šanci a nemyslím si, že to Renault dokáže změnit.“ Horner se pokoušel na tato slova reagovat, ale Newey ho vzápětí přerušil. „Pro všechny je to na nic, nejen pro tebe,“ odvětil Horner. „Ferrari mi řeklo, že pro ně můžu vytvořit klasické auto,“ reagoval Newey.
„Tím mi zasadil ránu. Adrian vždycky chtěl vytvořit silniční automobil, který by přenesl technologie z F1 na běžné silnice. Nemusíš tam chodit, vytvoř ho tady,“ kontroval Horner. „Vážně? Jak?“ ptal se Newey. „Nech to na mně,“ řekl bývalý šéf Red Bullu, aniž měl sebemenší představu, jak to uskuteční.
Poté, co se Horner dozvěděl, že Ferrari má blízko k podpisu smlouvy s jeho největší technickou zbraní, se Newey, David Coulthard a Martin Brundle setkali v baru v barcelonském hotelu. Skot se nenápadně vytratil na toaletu, aby zavolal Hornerovi a řekl mu, že Neweyho odchod do Ferrari je skutečně velmi reálný.
Christian Horner vzpomíná, jak po tomto telefonátu spěchal ze svého hotelového pokoje dolů do baru, aby zabránil Neweymu podepsat smlouvu v Maranellu. K tomu mělo dojít už během španělského závodního víkendu.
„Ublížilo mi to, protože jsme byli přátelé a společně jsme vybudovali mistrovský tým. On vedl technické oddělení a já se staral o marketing a obchodní stránku. Následující ráno působil zmateně. Adrian nikdy nevynikal v konfliktních situacích. Zopakoval mi, že nechce zůstat v Red Bullu, pokud nebudeme konkurenceschopní. Nabídka od Ferrari totiž byla neuvěřitelná,“ vysvětluje Horner.
„Alespoň na papíře tak ta nabídka vypadala, protože mohl žít v Monaku, do práce by létal vrtulníkem a Ferrari by mu poskytlo naprostou svobodu. Adrian byl ale pod tlakem, protože smlouvu měl podepsat o dva týdny později během víkendu v Monaku. Už jsme měli připravené i tiskové prohlášení, které stačilo pouze zveřejnit.“