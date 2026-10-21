Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tesla TAD (FSD) v praxi: společná jízda centrem Prahy s kanálem robot*irl

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vyzkoušeli jsme Tesla FSD (nově Tesla Assisted Driving) na deseti kilometrech nejnáročnějších pražských ulic, krátce po ranní špičce mezi tramvajemi a turisty. Většinu situací systém...
Tesla TAD (FSD) v praxi: společná jízda centrem Prahy s kanálem robot*irl

Tesla TAD (FSD) v praxi: společná jízda centrem Prahy s kanálem robot*irl

Zdroj: Jízda Tesla FSD (TAD) s kanálem robot*irl, zdroj: YouTube / @robotinreallife
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 10:44

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Exšéf Redmi představí chytrý prsten ISHO Ring. Zaměří se hlavně na spánek
Exšéf Redmi představí chytrý prsten ISHO Ring. Zaměří se hlavně na spánek
Redmi Band 4 přichází: výdrž až tři týdny, ale bez NFC
Redmi Band 4 přichází: výdrž až tři týdny, ale bez NFC

Po dvou letech se subznačka Redmi rozhodla uvést pokračování třetí generace Redmi Band, tedy velmi levného...

Spotify utahuje šrouby kolem rodinného sdílení. Nově bude požadovat ověření pomocí QR kódu
Spotify utahuje šrouby kolem rodinného sdílení. Nově bude požadovat ověření pomocí QR kódu

Tak už došlo i na Spotify. Švédská společnost, provozující nejpopulárnější hudební streamovací platformu,...

Redmi dokončuje základní přírůstek K100
Redmi dokončuje základní přírůstek K100

Produktová řada Redmi K100 se už v nejbližších dnech dočká základního zástupce, který doplní současnou...

Meta sjednocuje účty pod jednu střechu: Přechází na jednotný systém správy účtů
Meta sjednocuje účty pod jednu střechu: Přechází na jednotný systém správy účtů

Facebook ještě před lety byla jen sociální síť, ale dnes se jedná spíše o jednu z mnoha spadající pod firmu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.