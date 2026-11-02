Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Majitel bytu nemůže zvýšit nájem, kdykoliv se mu zachce. Zákon stanovuje limit 20 procent za tři roky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Majitelé bytů smí bez inflační doložky zvednout nájem nejvýše o 20 procent za tři roky. Kauce nesmí v součtu se smluvní pokutou přesáhnout trojnásobek nájmu.
Pronajímatel nemůže požadovat libovolně vysokou kauci ani pokutu.

Pronajímatel nemůže požadovat libovolně vysokou kauci ani pokutu.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 17:58

Reklama
Další články z BetterLife
Brigáda v důchodu bude od ledna 2027 výhodnější. Hranice odvodů se posune o 500 korun
Brigáda v důchodu bude od ledna 2027 výhodnější. Hranice odvodů se posune o 500 korun
Jablka a ořechy od souseda spadlé na váš pozemek patří vám. Zákon ale rozlišuje, co smíte utrhnout ze stromu
Jablka a ořechy od souseda spadlé na váš pozemek patří vám. Zákon ale rozlišuje, co smíte utrhnout ze stromu

Občanský zákoník stanovuje přesná pravidla pro sázení stromů u společného plotu. Upravuje také vlastnictví...

Zapomenutý nájem za hrob může připravit rodinu o tisíce korun. Dluh po zemřelém přechází také na děti
Zapomenutý nájem za hrob může připravit rodinu o tisíce korun. Dluh po zemřelém přechází také na děti

Povinnost platit za hrobové místo přechází po smrti nájemce na rodinu nebo dědice. Za neplacení hrozí...

Výměna měřidel tepla a teplé vody musí být hotová do konce roku 2026. Za nesplnění pravidel hrozí pokuta až 200 tisíc
Výměna měřidel tepla a teplé vody musí být hotová do konce roku 2026. Za nesplnění pravidel hrozí pokuta až 200 tisíc

Bytové domy mají do konce roku přejít na dálkový odečet tepla a teplé vody. Podle schváleného zákona hrozí...

Důchodci ušetří na pojištění. O slevu na odvodech si ale musí sami říct
Důchodci ušetří na pojištění. O slevu na odvodech si ale musí sami říct

Pracující lidé ve starobním důchodu mají právo na slevu na sociálním pojištění ve výši 6,5 procenta. Peníze...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

Všechny články tohoto autora →
BetterLife
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.