Majitel bytu nemůže zvýšit nájem, kdykoliv se mu zachce. Zákon stanovuje limit 20 procent za tři roky

Majitelé bytů nemohou upravovat ceny bydlení podle své libovůle. Pokud smlouva neobsahuje inflační doložku, smí pronajímatel zvednout částku maximálně o 20 procent za poslední tři roky. Limit pro finanční jistotu a smluvní pokutu představuje v součtu trojnásobek měsíčního nájemného. Pravidla vycházejí z občanského zákoníku a platí pro všechny nájemní vztahy.
Zvýšení nájmu má přesná pravidla
Lidé v nájmu občas dostanou zprávu, že od příštího měsíce zaplatí za byt o několik tisíc korun víc. Samotné oznámení ale ke změně podle zákona nestačí. Pokud ve smlouvě chybí dohoda o zvyšování ceny, platí pravidla podle občanského zákoníku.
Pronajímatel může navrhnout novou částku nejdříve po uplynutí 12 měsíců od poslední úpravy. Zároveň platí, že navržený růst spolu se změnami za poslední tři roky nesmí překročit 20 procent. Výsledná suma navíc nesmí přesáhnout srovnatelné obvyklé nájemné v daném místě.
|Způsob úpravy ceny
|Podmínky podle zákona
|Zákonný návrh
|Maximálně o 20 procent za tři roky
|Inflační doložka
|Podle sjednaného indexu ve smlouvě
|Po rekonstrukci
|O 10 procent z nákladů při souhlasu 2/3 nájemců
Dohoda ve smlouvě ruší dvacetiprocentní limit
Pokud nájemní smlouva obsahuje platnou inflační doložku, postupuje se podle ní. V takové situaci dvacetiprocentní strop ze zákona neplatí. Zvýšení se řídí sjednaným indexem a termíny, které dokument přesně určuje.
„Zvyšování nájemného není pouze otázkou toho, o kolik se zvýšily ceny v okolí. Stejně důležité je, co mají obě strany napsané ve smlouvě,“ uvedla ředitelka projektu Realiťák roku Monika Lukášová. Samotná zpráva o aktuální celostátní inflaci nezakládá automatické právo na jednostranné přepsání částky, pokud to listina výslovně neumožňuje.
Zlepšení bydlení umožňuje další růst ceny
Zateplení domu nebo výměna oken přináší trvalé úspory energií a umožňuje majiteli požádat o úpravu nad rámec běžného nájmu. Pokud s návrhem souhlasí alespoň dvě třetiny nájemců v domě, smí pronajímatel zvednout částku nejvýše o 10 procent z účelně vynaložených nákladů ročně.
Nová cena pak platí i pro obyvatele bytů, kteří s návrhem nesouhlasili. Bez dohody s nájemci může majitel podle občanského zákoníku upravit cenu pouze o 3,5 procenta z nákladů za rok.
Kauce a pokuta nesmí přesáhnout trojnásobek
Finanční jistota slouží jako záruka pro případ, že obyvatel bytu přestane platit. Občanský zákoník stanovuje, že složená kauce spolu s případnou smluvní pokutou nesmí v součtu přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného. Zálohy na služby se do tohoto limitu nepočítají.
Při stěhování z bytu musí majitel peníze vrátit. Nájemce má právo na úroky z této jistoty za dobu od jejího poskytnutí, a to minimálně v zákonné výši. Strany si mohou dohodnout i vyšší úročení.
Nová částka se platí od třetího měsíce
Návrh na úpravu nájemného podle zákona musí mít písemnou formu. Nájemce má následně dva měsíce na to, aby s novou sumou písemně souhlasil. Pokud dokument podepíše, začne vyšší částku platit od třetího kalendářního měsíce po doručení návrhu.
Když obyvatel bytu souhlas nedá, smí se majitel ve lhůtě dalších tří měsíců obrátit na soud, který o výši nájemného rozhodne. Soudem určené nájemné má podle zákona účinky ode dne podání návrhu soudu, takže nájemce může doplácet rozdíl zpětně.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (podnikatel, mmr.gov, realitakroku).