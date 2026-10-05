Ostravští lékaři zkoumali léčbu plicní embolie. Výsledky mají ovlivnit evropskou praxi

Ostravští lékaři zkoumali léčbu plicní embolie. Výsledky mají ovlivnit evropskou praxiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ostravští lékaři zkoumali léčbu plicní embolie. Výsledky mají ovlivnit evropskou praxiZdroj: Fakultní nemocnice Ostrava
Článek byl publikován 05.10.2026 12:03
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →