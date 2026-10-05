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Anglická královna cestovala často pod falešným jménem. Proč? A byla odhalena?

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Nikdo neznal „hraběnku z Kentu" nebo „hraběnku z Hohenembs". Ale Švýcaři se nenechali zmást a věděli, kdo se za těmito tajemnými přezdívkami jejich hostů skrývá.
Anglická královna cestovala často pod falešným jménem. Proč? A byla odhalena?

Anglická královna cestovala často pod falešným jménem. Proč? A byla odhalena?

Zdroj: Everett Collection / Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 13:30

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