Dýňová frittata je přesně ten podzimní recept, který si budete chtít zopakovat

Na podzim ji u nás dělám skoro automaticky, hlavně když v lednici zůstane kus dýně a není chuť na nic těžkého. Dýňová frittata je hotová rychle, zasytí tak akorát a díky opečené hokaido dýni a vejcím připomíná přesně tu domácí večeři, po které člověk nemá pocit, že to přehnal. Osvědčila se mi i ve dnech, kdy se doma scházíme každý v jinou dobu a já potřebuji jídlo z jedné pánve.
Frittata je vděčná v tom, že snese skoro všechno, co zrovna čeká na spotřebování. Někdy do ní dám jen dýni s cibulí, jindy pár koleček choriza, a zbytek papriky. Pokaždé vyjde trochu jinak, ale základ je pořád stejný: zeleninu nejdřív lehce opéct, pak přelít vejci a nechat pomalu dojít. Takové večeře se u nás rajče neokoukají.
Můj tip je jednoduchý: Dýni krájejte opravdu najemno, buď na tenké plátky, nebo malé kostičky. U hokaido se to vyplatí, protože rychleji změkne a frittata se pak propeče rovnoměrně i bez zapékání v troubě. Co je vlastně frittata a proč se hodí na lehčí večeři
Frittata má původ v
a nejblíž má k vyšší vaječné omeletě, do které se přidává zelenina, sýr, bylinky nebo třeba kousek uzeniny. Oproti běžné omeletě se většinou nepřekládá napůl, ale nechá se zatuhnout vcelku. Některé recepty ji dokončují v troubě. V jednom z obvyklých postupů se trouba předehřívá na italské kuchyni 200 °C, jinde se přidává feta, kozí sýr, kapusta nebo špenát. Dýně se do podzimních verzí dostává docela přirozeně. Recept na rychlou dýňovou frittatu
Doba přípravy: 25 minut Počet porcí: 2 až 3 porce Ingredience pro přípravu 3 ks vejce 150 g dýně hokaido 8 až 10 koleček choriza 1 ks menší rajče 1/2 ks červené papriky 1 lžíce olivového oleje 1 špetka soli 1 špetka mletého pepře Postup přípravy podzimní frittaty z dýně
1. Nejdřív si připravte
dýni hokaido. Omyjte ji, případně vydlabejte měkký střed se semínky a nakrájejte ji na hodně tenké plátky nebo drobné kostičky. Slupku nechávám, pokud je dýně mladá a v dobrém stavu.
2.
Rajče pokrájejte na tenčí měsíčky nebo menší kousky, papriku na proužky. Chorizo si nakrájejte na kolečka, ať ho pak jen hodíte na pánev. Foto: Cooky.cz. Suroviny na přípravu frittaty můžou být různé.
3. Do misky rozklepněte
vejce, osolte je a opepřete. Stačí je krátce prošlehat vidličkou, není potřeba z nich dělat pěnu.
4. Na nepřilnavé pánvi rozehřejte
olivový olej. Jako první dejte na pánev dýni a asi 5 minut ji zvolna opékejte, aby začala měknout. Tenhle krok nevynechávejte, syrová dýně by pak ve frittatě zůstala tvrdší než ostatní suroviny.
5. Přidejte
papriku a chorizo. Nechte je opékat ještě 2 až 3 minuty, aby chorizo pustilo do oleje trochu chuti i barvy. Nakonec přijde rajče
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6. Dejte mu jen krátkou chvíli, zhruba
1 minutu. Když se bude opékat moc dlouho, rozpadne se a pustí zbytečně hodně vody.
7. Suroviny na pánvi trochu porovnejte do rovnoměrné vrstvy a zalijte je rozkvedlanými
vejci. Plamen stáhněte níž a pánev přiklopte pokličkou.
8. Frittatu nechte pomalu tuhnout asi
6 až 8 minut. Jakmile je spodek zlatavý a vršek už skoro zatažený, můžete ji opatrně obrátit. Mně se nejlíp osvědčil talíř: přiklopit pánev, překlopit a potom frittatu sesunout zpátky.
9. Z druhé strany ji dopečte ještě asi
2 až 3 minuty, aby chytla barvu. Pokud máte pánev vhodnou do trouby, dá se místo obracení na chvíli vložit pod horní ohřev nebo do trouby vyhřáté na 200 °C, podobně jako u některých klasických verzí.
10. Hotovou
dýňovou frittatu podávejte hned, ideálně se zeleným salátem nebo kouskem pečiva. Do druhého dne vydrží v lednici a studená je překvapivě dobrá i jako svačina. Rady z domácí kuchyně a proč dýně v kuchyni umí víc než jen polévku Pokud chcete jemnější chuť, nahraďte chorizo kouskem šunky, případně ho úplně vynechte. Když v lednici zbyla feta nebo kozí sýr, rozdrobte ho navrch ještě předtím, než se vejce zatáhnou. S dýní si rozumí velmi dobře. Do podzimní verze se hodí také hrst špenátu nebo najemno nakrájené kapusty. Většinou se řídím tím, co je potřeba doma spotřebovat. Pokud vám po krájení zůstane kus syrové hokaido dýně, nakrájejte rovnou i ten a uložte ho do krabičky. Druhý den ho můžete použít do další frittaty, přidat na plech k pečené zelenině nebo vmíchat do rizota. Tahle drobná příprava dopředu mi na podzim šetří víc času, než se zdá.
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