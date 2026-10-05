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Dýňová frittata je přesně ten podzimní recept, který si budete chtít zopakovat

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Na podzim ji dělám pokaždé, když mi v lednici zůstane kousek dýně a nechce se mi vařit nic těžkého. Dýňová frittata je rychlá, sytá tak akorát a díky opékané hokaido dýni a vejcím má přesně ten typ domácí večeře, po které není člověku zbytečně těžko.
Obrázek k receptu s názvem Dýňová frittata je přesně ten podzimní recept, který si budete chtít zopakovat

Obrázek k receptu s názvem Dýňová frittata je přesně ten podzimní recept, který si budete chtít zopakovat

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Dýňová frittata je přesně ten podzimní recept, který si budete chtít zopakovat
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 12:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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