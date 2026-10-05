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Dojatý Rudolf Hrušínský a tajná oslava v Ulici. Jeho Vlasta Pešek nosí přes dvacet let jedny kalhoty

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Herec Rudolf Hrušínský oslavil osmdesáté narozeniny. Kolegové ze seriálu Ulice si pro něj v ateliérech připravili setkání, které ho naprosto dojalo.
Rudolf Hrušínský a tajná oslava v ateliérech Ulice

Rudolf Hrušínský a tajná oslava v ateliérech Ulice

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 12:20

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