Dojatý Rudolf Hrušínský a tajná oslava v Ulici. Jeho Vlasta Pešek nosí přes dvacet let jedny kalhoty

Rudolf Hrušínský a tajná oslava v ateliérech Ulice, FOTO: distr. TV Nova Rudolf Hrušínský a tajná oslava v ateliérech Ulice, FOTO: distr. TV Nova Rudolf Hrušínský a tajná oslava v ateliérech Ulice, FOTO: distr. TV Nova Rudolf Hrušínský a tajná oslava v ateliérech Ulice, FOTO: distr. TV Nova Rudolf Hrušínský a tajná oslava v ateliérech Ulice, FOTO: distr. TV Nova Rudolf Hrušínský a tajná oslava v ateliérech Ulice, FOTO: distr. TV Nova
Herec Rudolf Hrušínský právě dnes slaví významné životní jubileum. K osmdesátým narozeninám mu tvůrci a kolegové ze seriálu Ulice připravili velké překvapení. Přímo v ateliérech na něj čekala tajná oslava za přítomnosti mnoha známých tváří. Dojetí se v tu chvíli dalo jen stěží skrývat. Z mrzouta nejoblíbenější postavou, a to všechno v jedněch kalhotech
Původní scénář vykresloval Vlastimila Peška jako mrzutého a nepříjemného majitele domu. Rudolf Hrušínský mu ovšem vtiskl mnohem laskavější tvář a vytvořil z něj jednu z nejoblíbenějších postav. Někdejšímu režisérovi Dušanu Kleinovi tehdy dokonce rovnou navrhl, aby seriálovému hrdinovi připsal velkou vášeň pro rybaření. Zábavnou kuriozitou z natáčení zůstává fakt, že herec před kamerou obléká od úplně prvního dílu stále ty samé kalhoty.
Jeho postava si prošla nezdařenými zásnubami s Miriam v podání Hany Maciuchové i šťastnou svatbou s Amálií, kterou hraje Dana Syslová. Rok 2014 pro něj vedle sňatku znamenal velkou životní ránu, když musel pochovat dceru Kláru ztvárněnou Hanou Igondou Ševčíkovou. Dějová linka se proto hodně soustředila na vnučku Adrianu. V této roli televizní diváci postupně viděli
, Šárku Vaculíkovou a Sandru Novákovou. Později rodinu ústředního hrdiny doplnila ještě malá pravnučka Klárka. Dominiku Kadlčkovou Návrat hereckých kolegů do ateliérů
Rudolf Hrušínský patří k tvářím neodmyslitelně spojeným s Ulicí od jejího prvního dílu. V roli Vlastimila Peška strávil před kamerou více než dvě desetiletí a samotné ateliéry se staly jeho druhým domovem. Přátelé mu u příležitosti kulatin připravili na place nečekané setkání. Přijeli i herci, kteří zrovna neměli natáčecí den. Blahopřát dorazily Dana Syslová, Kristýna Hrušínská, Miluše Šplechtová, Alena Štréblová nebo Vasil Fridrich.
Velkou radost oslavenci udělaly bývalé kolegyně z natáčení Michaela Badinková a Šárka Vaculíková. Ta s sebou navíc přivezla ukázat malého syna Olivera. „Rudolfe, děkuju za nezapomenutelné a laskavé přijetí do světa před kamerou,“ poděkovala Šárka Vaculíková, představitelka druhé Adriany. „Pamatuji si Tvé živé jiskřivé oči už z castingu, kde mi pomohly zahnat trému. Pak jsi pro mě byl opěrným bodem v každé scéně. Věděla jsem, že se může stát cokoliv, ale když se podíváme do očí, společně ze všeho vybruslíme. Bylo mi nesmírným potěšením být na pár let Tvou vnučkou,“ dodala s úsměvem.
Přátelství trvající přes půl století
Mezi gratulanty se objevila také herečka Jitka Smutná. Jeho seriálová sestra zná Hrušínského od roku 1970 z dob společných studií. „Milý Rudolfe, znám Tě od roku 1970, když jsme spolu nastoupili do 1. ročníku na pražské DAMU. Dodatečně děkuji za tu dobu, zvlášť za hodiny, když jsme tam spolu tvořili taneční pár. A vlastně za celých těch neuvěřitelných 56 let. Mám Tě moc ráda. K narozeninám s tím hausnumerem hodně zdraví, humoru a nadhledu nad životem. Miluju Tvůj humor a smekám před Tvým herectvím. Jen ještě pořádnou rybu by to chtělo. Tak kdykoliv na ně spolu vyrazíme, pokud budeš chtít,“ popřála svému dlouholetému kamarádovi.
Pozvání na oslavu přijali další letití přátelé z divadla Ljuba Krbová a Josef Carda. „Milý Rudo, krásný narozeninový den! Na nějaké stárnutí se prosím vykašli, přeju Ti hodně ryb i nějaké hezké cesty a dík za tvůj stoický nadhled a klídek na place i v divadle,“ vzkázala Krbová. Carda vzápětí přidal vlastní přání. „Rudo, k Tvým kulatinám Ti přeju hlavně hodně zdraví. Budu moc rád, až si spolu zase zahrajeme. Na každé setkání s Tebou se vždy velmi těším,“ řekl dojatě.
Slzy dojetí a rodinné plány
Při pohledu na všechny shromážděné přátele měl oslavenec slzy v očích. „Dojali jste mě. Opravdu. S žádnou oslavou jsem nepočítal, ale o to víc jsem byl rád. Bylo to neskutečně příjemné překvapení. Potěšili mě všichni, kdo přišli,“ prohlásil s obrovskou vděčností.
Hrušínského celá událost naprosto zaskočila. „Musím se přiznat, že osmdesátiny slavím poprvé, sám jsem zvědav, co to se mnou udělá,“ dodal s typickým nadhledem. Další velké akce v soukromí už herec neplánuje. „Já už jsem doslavil, bujaré večírky mám dávno za sebou. Budu slavit možná s vnoučaty,“ prozradil své plány na nadcházející dny. Ohledně narozeninových darů zůstává velmi skromný. „Já vlastně nemám žádné přání. Zdraví si přeju, ale tak jako součást mého života, to neberu jako narozeninové přání,“ uzavřel spokojeně oslavenec.
V seriálu
Ulice můžete Rudolfa Hrušínského sledovat coby Vlastu Peška od pondělí do pátku v podvečer na Nově. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).