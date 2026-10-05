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Pecky, které v říjnu opustí Netflix: Pán prstenů, Spider-Man i styloví Gentlemani

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Tento měsíc se streamovací gigant rozloučí hned s několika legendárními tituly a hity, které si diváci rádi pouštějí zas a znova. Tentokrát zapláčou fanoušci nejlepší fantasy trilogie všech dob, Spider-Manů s Tomem Hollandem i Quentina Tarantina.
Pecky, které v říjnu opustí Netflix: Pán prstenů, Spider-Man i styloví Gentlemani

Pecky, které v říjnu opustí Netflix: Pán prstenů, Spider-Man i styloví Gentlemani

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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