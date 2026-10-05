Pecky, které v říjnu opustí Netflix: Pán prstenů, Spider-Man i styloví Gentlemani

Tento měsíc se streamovací gigant rozloučí hned s několika legendárními tituly a hity, které si diváci rádi pouštějí zas a znova. Tentokrát zapláčou fanoušci nejlepší fantasy trilogie všech dob, Spider-Manů s Tomem Hollandem i Quentina Tarantina.
Do 11. října si můžete na Netflixu pustit kompletní trilogii Pána prstenů, v níž režisér Peter Jackson vtiskl předlohám J. R. R. Tolkiena nezaměnitelné kouzlo a mistrovskou péči, kterou si zamilovali i ti nejoddanější spisovatelovi čtenáři. Společenstvo Prstenu pak stále zůstává Jacksonovým vypravěčsky nejcelistvějším a nejvyspělejším dílem. Na platformě samozřejmě naleznete Dvě věže i Návrat krále.
Tísnivý horor vypráví o rodině Daltonových, která na dovolené potká charismatického Paddyho v podání Jamese McAvoye a jeho rodinu a brzy si všichni padnou do oka. Paddy je pozve na společný víkend na rozlehlý statek. Daltonovi nabídku přijmou, brzy toho však začnou litovat. Tajemný hostitel totiž začne ukazovat svou pravou tvář a ústřední rodinka se začne bát o svůj život. Vy se u povedené podívané můžete bát na Netflixu do 13. října.
Pokračování hororového hitu plného smrtících křenících se ksichtů, v němž si nebezpečný démon tentokrát zasedne na popovou zpěvačku Skye v podání skvělé Naomi Scott. Ta se snaží vyrovnat s tragickými událostmi z minulosti a zároveň vydržet obrovský tlak, který na ni vyvíjí hudební branže. Nyní se však musí postavit podstatně ďábelštějšímu nebezpečí. Hororový úsměv vám snímek vyvolá do 14. října.
15. října Netflix opustí další oblíbená trilogie. Spider-Man s tváří Toma Hollanda sice aktuálně ještě skáče v kinech v povedeném Zbrusu novém dni, jeho předchozí eskapády, které skvěle vystihují teenagerovské kouzlo komiksové postavy, si můžete zopakovat minimálně na Netflixu. Třetí díl s podtitulem Bez domova je pak jedním ze spider-manovských vrcholů, který výtečně těží z nápadu okolo multiverza a vrací do hry i staré známé hrdiny a legendární záporáky s totální blockbusterovou sebejistotou.
Retro gangsterka v parádním režijním podání Ridleyho Scotta pojednává o nelítostném gangsterovi s charismatem Denzela Washingtona, jenž se vypracuje z nuly až na jednoho z nejrespektovanějších mafiánů New Yorku. Po krku mu jde ovšem neúplatný polda Russell Crowe s jasnými morálními zásadami, který když se do něčeho zakousne, tak už to nepustí. Na Netflixu si gangsterskou hru kočky s myší můžete vychutnat do 17. října.
Oblíbený a oceňovaný animák vám do 17. října ukáže na Netflixu příběh robotky Roz, která ztroskotá na ostrově plném zvířat. Robotí služka zde brzy získá své nové poslání – rozhodne se totiž pomoci osiřelému houseti. Roz se stává jeho náhradní matkou, učí ho, jak přežít v divočině, a připravuje ho na trnitou cestu do teplých krajů. A maximálně dojemný animák je díky tomu na světě.
Ten samý den odejde z Netflixu také oblíbená konverzační komedie Jiřího Havelky Vlastníci. Ještě jednou se tedy můžete podívat na obyčejnou schůzi vlastníků domů, na níž se probírají méně či více důležitá rozhodnutí (spíše méně) a dochází ke střetům mezi zcela rozdílnými postavičkami, které nastavují zrcadlo tradičním českým vlastnostem. Skvěle napsaný a zahraný počin, který umí být zábavný i mrazivý zároveň.
Do 19. října si můžete na Netflixu vychutnat jeden z nejkrvavějších počinů Quentina Tarantina, jímž vzdává poctu legendárním asijským filmům. První díl sleduje nemilosrdnou cestu Nevěsty v podání Umy Thurman za pomstou, která se samozřejmě nejlépe podává za studena a v co nejstylovějším režisérském balení. Krvavé vyřizování účtů se starými kumpány ještě nikdy nebylo šťavnatější.
19. října vás naposledy vyděsí také legendární horor, který se do dějin možná více zapsal svým geniálním marketingem než samotnými kvalitami, přesto se počítá mezi nejdůležitější horory své doby. Vypráví o skupince studentů filmu, kteří se vydávají po stopě historky o čarodějnici z Blair v americkém státě Maryland, jež měla před půl stoletím unášet a nejspíš i požírat místní děti. Po rešerši v přilehlém městečku se vydávají do místního lesa, z něhož se ale už nikdy nevrátí.
Zatímco seriálová gangsterka od Guye Ritchieho se nedávno dočkala na Netflixu druhé řady, její filmový předchůdce se s známou službou 23. října rozloučí. Drogový boss Mickey Pearson (Matthew McConaughey) chce prodat své marihuanové impérium, dostává se tak do kolotoče plného pletich, podrazů a mrtvol, v němž nebudou chybět ani správně ritchieovské dialogy či stylové postavy.
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Zdroj: Kinobox, Netflix