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Tanečnice ze StarDance promluvila o násilí v rodině. Příběh Lenky Nory Návorkové komentovali i její taneční parťáci

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Diváci ji znají jako usměvavou tanečnici ze StarDance. Za třpytivými šaty, medailemi a televizními kamerami se ale skrývá příběh, o kterém dlouhé roky téměř nemluvila. Lenka Nora Návorková v nové knize První krok poprvé velmi otevřeně vzpomíná na dětství poznamenané strachem, násilím v rodině i chvíle, kdy se jako malá holka bála vlastního otce.
Lenka Nora Návorková, Jiří Dvořák

Lenka Nora Návorková, Jiří Dvořák

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 13:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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