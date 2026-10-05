Stormbergerovo proroctví z roku 1830 líčí začátek 3. světové války. Teď je aktuálnější než kdykoliv dříve

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Matthias Stormberger trávil dny na odlehlých bavorských pastvinách nedaleko dnešní české hranice. Narodil se v roce 1753, zemřel v roce 1806 a celý život zůstal negramotný. Přesto se jeho jméno nesmazatelně zapsalo do evropského folklóru. V regionálních kronikách a lidových vyprávěních se totiž objevují záznamy jeho vizí, které údajně zachytili a sepsali jiní lidé kolem roku 1830. A tyto vize popisují události, jež měly přijít o celá staletí později.
V bavorské tradici bývá Stormberger často ztotožňován s legendárním věštcem známým jako Mühlhiasl z Apoigu. Obě postavy splývají v jeden archetypický obraz prostého člověka, který dokázal nahlédnout za oponu času. Co dělá jejich příběh tak fascinujícím, není mystika samotná, ale věcnost a přesnost detailů, s jakými popisovali svět, který za jejich života vůbec neexistoval.
Železní obři a létající stroje z jiného věku
Stormberger mluvil o obrovských železných obludách, které budou rachotit krajinou po kovových kolejích. Viděl vozy pohybující se bez koní a ptáky z kovu křižující oblohu. Pro někoho, kdo nikdy neopustil svůj les a jehož svět tvořily pastviny a dřevěné chalupy, šlo o obrazy naprosto nepředstavitelné.
Dnes v nich bez váhání rozpoznáváme vlaky, automobily a letadla. Stormberger je ale nepopisoval jako pohádkové bytosti – mluvil o nich s chladnou jistotou pozorovatele, který ví, že tyto věci skutečně přijdou. A přišly.
První válka: Když železnice dorazila k lesu
Nejpřesnější byla jeho předpověď prvního velkého konfliktu. Prohlásil, že válka vypukne ve chvíli, kdy železná dráha dosáhne okraje lesa. Dodal, že bude trvat přesně dvakrát dva roky, vojáci se budou schovávat v pojízdných železných pevnostech a po skončení nastane čas, kdy peníze ztratí veškerou hodnotu.
V červenci 1914 byla slavnostně otevřena železniční trať spojující bavorská města Kalteneck a Deggendorf – přesně v regionu, kde Stormberger žil. Tentýž měsíc začala první světová válka. Trvala čtyři roky, přinesla masivní nasazení tanků a skončila hyperinflací, která ve dvacátých letech smetla hodnotu peněz na nulu.
Shoda? Náhoda? Nebo něco víc? Fakta mluví sama za sebe.
Druhá válka: Oheň padající z nebe
Stormberger ale varoval, že klid zbraní bude jen dočasný. Předpověděl, že po dvou až třech desetiletích přijde ještě děsivější konflikt, do kterého budou vtaženy téměř všechny národy světa. Mluvil o ohni padajícím z oblaků a o velkých městech ležících v troskách.
Druhá světová válka vypukla přesně dvacet let po uzavření míru. Kobercové nálety, bombardování metropolí, miliony mrtvých – všechno to Stormbergerova slova děsivě přesně vystihla. A přesto jeho vize nekončí.
Třetí válka: Velké odklízení
Nejtemnější část proroctví se týká konfliktu, který má teprve přijít. Stormberger ho nazval „Velkým odklízením“ a podle jeho slov zastíní vše, co lidstvo dosud zažilo. Předzvěstí mají být radikální společenské proměny: ženy začnou nosit kalhoty, muži ztratí svou ráznost, tradiční role se smažou a krajina bude zastavěna na úkor přírody.
Když tyto jevy dosáhnou vrcholu, má začít poslední válka. Stormberger mluvil o zbraních s tak ničivou silou, že během jediného dne zahubí více životů než všechny předchozí konflikty dohromady. Obyčejní lidé nebudou chápat, co se děje, a ti, kdo budou vědět pravdu, budou umlčováni.
Rudí a zkáza Čech
Zvlášť mrazivá je lokální předpověď pro střední Evropu. Stormberger viděl totální zpustošení Bavorska a prohlásil, že Čechy budou smeteny ze zemského povrchu. Jako původce této zkázy neoznačil tradiční nepřátele tehdejší doby, ale sílu, kterou nazval „Rudí“.
Ti se mají prohnat celým regionem a zanechat za sebou spáleniště. Přežít mají pouze ti, kdo včas vyhledají úkryt v hlubokých lesích na Fuchsenriegelu nebo v ruinách kamenného hradu Falkenstein – pevnosti, která už v osmnáctém století sloužila jako lom a dnes je jen opuštěnou zříceninou.
Naděje po zkáze
Stormbergerova vize ale nekončí apokalyptickým zánikem. Ti, kdo přečkají nejhorší, mají podle něj položit základy nového, spravedlivějšího světa. Lidé si rozdělí jen tolik půdy, kolik skutečně potřebují, a vybudují harmonická sídla. Společnost se vrátí k duchovním hodnotám a krajina dostane prostor k regeneraci.
Po zkáze má přijít dlouhé období trvalého míru. Otázkou zůstává, zda k němu opravdu musí vést cesta přes peklo.
Proč jeho slova rezonují právě dnes
V době rostoucího geopolitického napětí, klimatických změn a technologických revolucí se Stormbergerova proroctví stávají znovu aktuálními. Možná proto, že nejsou jen o budoucnosti – jsou o varování, které lidstvo dostalo před dvěma sty lety a které dodnes ignoruje.
Byl Matthias Stormberger skutečným věštcem, nebo jen chytrým pozorovatelem lidské přirozenosti? Odpověď možná nikdy nedostaneme. Jisté ale je, že jeho slova stále čekají na poslední kapitolu. A ta se možná píše právě teď.
Zdroje článku: dotyk.cz, marianland.com, enigmaplus.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová