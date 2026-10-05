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Stormbergerovo proroctví z roku 1830 líčí začátek 3. světové války. Teď je aktuálnější než kdykoliv dříve

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Negramotný pastevec z lesů u českých hranic nikdy nespatřil vlak ani auto. Přesto popsal technologie budoucnosti i tři globální války s přesností, která mrazí dodnes.
Stormbergerovo proroctví z roku 1830 líčí začátek 3. světové války. Teď je aktuálnější než kdykoliv dříve

Stormbergerovo proroctví z roku 1830 líčí začátek 3. světové války. Teď je aktuálnější než kdykoliv dříve

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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