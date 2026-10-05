Týdenní horoskop: Berani se ozvou, Váhy přestanou ustupovat a Vodnáři najdou překvapivé řešení

Někdo bude muset doma říct, co mu vadí, jiný si v práci konečně přestane nakládat povinnosti za ostatní. Tento říjnový týden přeje také setkáním, na která dlouho nebyl čas. Co čeká vaše znamení? Beran (21. března – 20. dubna)
Jakmile někdo začne zdržovat, budete mít chuť převzít velení. V práci tím sice rozhýbete záležitost, která už dlouho stojí, doma však se stejným přístupem narazíte. Partner nestojí o seznam úkolů hned mezi dveřmi. Nechte ho nejdřív vydechnout a teprve potom vytáhněte, co je potřeba zařídit. V druhé polovině týdne se vám ozve člověk, se kterým máte nedořešenou domluvu. Tentokrát si rovnou stanovte termín, jinak zůstane zase jen u slibů. O víkendu vám udělá dobře pořádně se projít a chvíli nemuset nic organizovat.
Býk (21. dubna – 21. května)
Účet za běžný nákup vás přiměje podívat se, kam vám peníze každý měsíc mizí. Největší překvapení přitom najdete mezi drobnými platbami, které už ani nevnímáte. Projděte si předplatná a služby, než začnete škrtat všechno, co vám dělá radost. Doma zatoužíte po klidu, někdo z rodiny však přijde s plánem, který vám zabere půl soboty. Nemusíte hned souhlasit. Nabídněte tolik času, kolik skutečně máte. Ve vztahu vás potěší obyčejná pozornost. Například oblíbená večeře nebo to, že za vás druhý něco vyřídí bez připomínání.
Blíženci (22. května – 21. června)
Začnete několik rozhovorů najednou a snadno se zamotáte do toho, komu jste co slíbili. Než přikývnete na další schůzku, podívejte se do kalendáře. Jeden volný večer si tentokrát nechte pro sebe. V práci můžete přijít na chybu, která ostatním unikla, ale upozorněte na ni mezi čtyřma očima. Kolega vám spíš poděkuje, když z toho neuděláte vystoupení před celým oddělením. Nezadané zaujme někdo, kdo se nenechá odbýt jejich obvyklým žertováním. Z původně nenápadné konverzace může být setkání, kvůli kterému rádi odloží telefon.
Rak (22. června – 22. července)
Někdo blízký se vám svěří a vy už budete v duchu sestavovat plán, jak jeho potíže vyřešit. Tentokrát ale potřebuje hlavně posluchače. Nemusíte kvůli němu rušit vlastní program ani telefonovat na všechny strany. Ušetřený čas se vám bude hodit doma, kde už nějakou dobu odkládáte drobnou opravu nebo nepříjemnou domluvu. S partnerem si dejte pozor na přístup, že je vám vše jedno. Pokud vás něco mrzí, řekněte rovnou co. Víkend přinese příjemnou návštěvu, zvlášť když nebudete trvat na dokonale uklizeném bytě a tříchodovém obědě.
Lev (23. července – 22. srpna)
Zamrzí vás, že někdo sklidí pochvalu za práci, na které jste měli podstatný podíl. Místo ironických poznámek připomeňte konkrétně, co jste udělali. Máte právo se ozvat a nemusíte kvůli tomu rozpoutat spor. V soukromí vám naopak prospěje pustit ke slovu druhého. Dozvíte se něco, co vám při posledních setkáních unikalo, protože jste měli plnou hlavu vlastních záležitostí. Ke konci týdne dostanete chuť koupit si něco hezkého na sebe. Vyberte kousek, který opravdu unosíte. Víkendová společnost vám dá příležitost ho hned vyzkoušet.
Panna (23. srpna – 22. září)
Sotva dokončíte jeden úkol, všimnete si dalších tří nedostatků. Právě kvůli tomu můžete mít večer pocit, že jste celý den nic neudělali. Zkuste se podívat i na hotovou práci. V zaměstnání vás čeká domluva s někým, kdo zachází s termíny podstatně volněji než vy. Potvrďte si vše písemně, ušetříte si pozdější dohadování. Doma však není potřeba kontrolovat každou maličkost. Pokud partner nakoupí jinou značku nebo uklidí po svém, nechte to být. O víkendu přijměte pozvání, i když kvůli němu zůstane jedna domácí povinnost na pondělí.
Váhy (23. září – 23. října)
Znovu se ocitnete mezi dvěma lidmi, kteří se neumějí dohodnout. Oba budou čekat, že jim dáte za pravdu, a vy přitom máte dost vlastních starostí. Tentokrát jim nemusíte dělat prostředníka. Více pozornosti si zaslouží rozhodnutí, které se týká přímo vás. Může to být pracovní nabídka, větší nákup nebo změna společného programu. Nevybírejte jen podle toho, kdo bude nejméně protestovat. Ve vztahu překvapíte jasně vysloveným přáním. Druhému se může ulevit, že konečně nemusí hádat, co byste chtěli. V neděli si dopřejte odpoledne bez návštěv a přesného rozvrhu.
Štír (24. října – 22. listopadu)
Stručná zpráva nebo zrušená schůzka ve vás probudí podezření, že se něco děje za vašimi zády. Než si poskládáte celý příběh, zeptejte se na důvod. Vysvětlení může být mnohem obyčejnější, než čekáte. V práci se vám naopak důslednost vyplatí. Při kontrole podkladů odhalíte nesrovnalost, která by později zdržela ostatní. Ke konci týdne budete mít příležitost obnovit kontakt s člověkem, kterého jste dlouho neviděli. Nezačínejte výčtem starých křivd. Společná káva ukáže, zda si ještě máte co říct. Víkendový večer si nechte pro někoho, komu důvěřujete.
Střelec (23. listopadu – 21. prosince)
Na začátku týdne vás nadchne nabídka výletu, kurzu nebo společného projektu. Jenže nadšení bude rychlejší než kontrola ceny a času. Než se přihlásíte, zjistěte si podmínky a podívejte se, co už máte domluvené. V práci vám pomůže vaše přímočarost, zvlášť při jednání, kde se ostatní bojí položit jednoduchou otázku. Doma ovšem stejná otevřenost potřebuje trochu ohledu. Poznámka, kterou myslíte jako vtip, může druhého zasáhnout. Na víkend naplánujte menší výpravu. I pár hodin mimo obvyklé prostředí vám dodá pocit, že jste si skutečně odpočinuli.
Kozoroh (22. prosince – 20. ledna)
Někdo vás požádá, abyste za něj dokončili práci, protože vy to přece vždycky zvládnete. Tentokrát si před souhlasem spočítejte, co byste kvůli tomu museli odložit. Váš vlastní termín má stejnou váhu jako cizí prosba. V průběhu týdne se vyplatí připomenout žádost, na kterou zatím nikdo nereagoval. Slušný, konkrétní e-mail pohne věcí víc než další čekání. Partner ocení, když společný večer nepřerušíte vyřizováním pracovních zpráv. O víkendu vás čeká malé zadostiučinění. Něco, na čem už delší dobu pracujete, začne konečně viditelně fungovat.
Vodnář (21. ledna – 20. února)
Napadne vás, jak zjednodušit postup, nad kterým ostatní už jen mávají rukou. Místo dlouhého vysvětlování jim ukažte jeden konkrétní příklad. Snáz tak získáte podporu i od člověka, který změny obvykle odmítá. Mezi přáteli se ale objeví téma, na kterém se neshodnete. Nemusíte poslední půlhodinu večera věnovat tomu, abyste všechny přesvědčili. Nezadaným může být sympatický někdo, koho dosud znali jen z běžného pozdravu. Zkuste tentokrát rozhovor trochu prodloužit. V sobotu se vám bude hodit volný prostor pro nečekané pozvání, proto si nezaplňujte celý den povinnostmi.
Ryby (21. února – 20. března)
Přistihnete se, že odkládáte otevření zprávy nebo telefonát, protože očekáváte nepříjemný rozhovor. Jakmile se do něj pustíte, zjistíte, že nejhorší bylo čekání. Připravte si předem, co potřebujete říct, a nenechte se odvést k vedlejším výčitkám. V práci si hlídejte zadání. Neurčité přípravy by vás mohlo stát několik hodin zbytečné námahy. Ve vztahu vám prospěje společná činnost, při které nemusíte řešit provoz domácnosti. Uvařte něco nového nebo vyrazte do kina. V neděli vás potěší zpráva od člověka, na kterého jste nedávno sami mysleli.
Zdroj: redakce, astrology.com, horoscope.com