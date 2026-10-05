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Týdenní horoskop: Berani se ozvou, Váhy přestanou ustupovat a Vodnáři najdou překvapivé řešení

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Někdo bude muset doma říct, co mu vadí, jiný si v práci konečně přestane nakládat povinnosti za ostatní. Tento říjnový týden přeje také setkáním, na která dlouho nebyl čas. Co čeká vaše znamení?
horoskop

horoskop

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 05.10.2026 12:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

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