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Místo šroubů lepidlo. Brněnští vědci vyvíjejí nový způsob léčby tříštivých zlomenin

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Tříštivé zlomeniny se dnes většinou řeší pomocí kovových dlah a šroubů. Vědci z CEITEC VUT ale zkoumají, jestli by v některých případech šlo použít také speciální lepidlo. To dokáže spojit drobné úlomky kosti a postupně se v těle vstřebá.
Místo šroubů lepidlo. Brněnští vědci vyvíjejí nový způsob léčby tříštivých zlomenin

Místo šroubů lepidlo. Brněnští vědci vyvíjejí nový způsob léčby tříštivých zlomenin

Zdroj: Milan Krtička
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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