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Zvířata táhnou, ale muzea jim šlapou na paty. Kraj hlásí 700 tisíc návštěv

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Přes 700 tisíc lidí už letos vyrazilo za zvířaty, historií, uměním nebo třeba ke hvězdám. Největším tahákem zůstává Safari Park Dvůr Králové, ale překvapivě dobře si vedou i hradecká muzea a galerie.
Zvířata táhnou, ale muzea jim šlapou na paty. Kraj hlásí 700 tisíc návštěv

Zvířata táhnou, ale muzea jim šlapou na paty. Kraj hlásí 700 tisíc návštěv

Zdroj: Safari Park | Helena Hubáčková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 13:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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