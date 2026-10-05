Plzeň vzpomíná na Václava Havla. Politici k jeho lavičce položili věnce a dělali si fotky

Zástupci Senátu, Plzeňského kraje, západočeské metropole, městských obvodů, Armády ČR i policie dnes položili květiny u Lavičky Václava Havla v sadovém okruhu. Mnoho proslovů se ale nekonalo, vlastně jen jeden z úst
Jiřího Šrámka (ANO), radního města pro sociální oblast a aktivní život seniorů.
„Václav Havel byl symbolem odvahy, svobody a občanské odpovědnosti. Nebál se říkat pravdu a stát si za svým. Učil nás, že demokracie je cenná jen tehdy, pokud ji lidé aktivně hájí a rozvíjí. Pro Českou republiku je významný nejen jako jedna z klíčových postav návratu k demokracii, ale jako člověk, který do veřejného života vnášel důraz na lidskost, dialog, úctu a důraz na čestnost a odpovědnost v politickém jednání,“ uvedl ve svém projevu.
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Tento pietní akt, který netrval ani půl hodiny, nebyl veřejně avizovaný, proto se konal jen za přítomnosti médií a fotografů. Právě o fotky byl ohromný zájem. Zatímco někteří si jen vyfotili na mobil pomníček s květinami a šli dál, jiní pózovali s ikonickým „véčkem“ a citujeme: „Ať je vidět tričko“ nebo „A teď verzi bez brýlí“. Někteří měli i svého profi fotografa. Další setkání, tentokrát s pozváním pro veřejnost, se u lavičky koná v 18:00. „
Někdo přinese květinu, někdo zapálí svíčku, někdo zahraje na kytaru,“ říkají organizátoři z Prohnutí - Plzeň. Divadlo chystá sérii podcastů
Nedožité devadesátiny připomene také Divadlo J. K. Tyla. Podcastová minisérie plzeňské činohry nese název HA!vel #90. První díl je už venku, další budou postupně následovat až do 17. listopadu, kdy se na Malé scéně odehraje scénické čtení Havlova absurdního dramatu Vyrozumění.
„Minisérie nabídne výběr z Havlových textů z let 1964 až 2001 a zaměří se především na jeho vztah k divadlu a témata, která jeho tvorbu provázejí – svobodu, lidskost, jazyk, dorozumění i postavení člověka ve společnosti. Pěti audio eseji posluchače provedou zástupci tří generací plzeňských herců – Pavel Pavlovský, Michal Štěrba a Matěj Převráti. V závěrečném dílu se k nim připojí šéf činohry Štěpán Pácl s Havlovými Poznámkami k inscenaci hry Vyrozumění,“ prozradila mluvčí divadla Martina Drbušková. V Plzni pobýval Havel proti své vůli
Bývalý prezident Václav Havel má i nesmazatelnou stopu v Plzni, kde nějakou dobu pobýval. Jednalo se ovšem z jeho strany o nedobrovolný pobyt. Od konce července 1981 do konce ledna 1983 byl totiž vězněn v plzeňské věznici na Borech. Jako disident měl zkušenosti s horšími podmínkami a zacházením ve věznici v Heřmanicích u Ostravy, po převezení na Bory pro něho zdejší poměry znamenaly změnu k lepšímu. To zmínil i ve své korespondenci v knize Dopisy Olze. Přesto z plzeňské věznice putoval s těžkým s těžkým zápalem plic do vězeňské nemocnice.
Havel spolu s velvyslankyní USA Shirley Teple Black položil základní kámen pomníku Díky, Ameriko!, foto: archiv města Plzně
Na Borech se Václav Havel sblížil s Dominikem Dukou, který zde byl zavřený za narušování státního dohledu nad církvemi. Společný čas ve vězení tehdy využívali k debatám o filozofických otázkách nebo o víře a úloze církve. Do vězení na Borech se Havel vrátil, když už jako prezident v květnu 1990 přijel na první porevoluční oslavy osvobození Plzně americkou armádou. Ve stejný den, 6. května, se potom stal na radnici čestným občanem Plzně. Další významné ocenění, Cenu 1. června, kterou Plzeň uděluje osobnostem, které přispěly k šíření ideálů demokracie, Václav Havel převzal 1. června 2009. Jako prezident navštívil Havel Plzeň ještě při několika dalších příležitostech.
Pamětní deska na zdi věznice, foto: Richard Beneš
Pobyt Václava Havla na Borech dnes připomíná pamětní deska na zdi věznice. Iniciátorem instalace desky byl plzeňský senátor Lumír Aschenbrenner (ODS). Ten už v roce 2014 připevnil menší cedulku připomínající věznění bývalého prezidenta na sloup plotu před budovou. Vedení věznice ilegálně vyvěšenou ceduli odstranilo vzhledem k chybějícímu příslušnému povolení. Až 5. října 2014 byla nová pamětní deska u vstupu do věznice oficiálně odhalena v den Havlových nedožitých 80. narozenin.