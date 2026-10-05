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Na severní pól chtěli doletět balonem. Po třech dnech začal boj o přežití, jehož konec zůstává záhadou

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Tři muži, vodíkový balon a přesvědčení, že moderní technika dokáže překonat arktický led. Výprava Salomona Augusta Andréeho měla přinést Švédsku světovou slávu, místo toho na 33 let zmizela. Když se našly deníky a fotografie, vysvětlily velkou část tragédie. Právě její poslední dějství však zůstalo největším problémem.
Na severní pól chtěli doletět balonem. Po třech dnech začal boj o přežití, jehož konec zůstává záhadou

Na severní pól chtěli doletět balonem. Po třech dnech začal boj o přežití, jehož konec zůstává záhadou

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.10.2026 11:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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