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Náhlý konec babího léta: Meteorologové prozradili, kdy do Česka dorazí studená fronta

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Česko čeká prudká změna počasí. Teploty ještě vystoupají k 24 °C, ve čtvrtek už ale dorazí studená fronta a výrazně se ochladí.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 13:24

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