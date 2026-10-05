Náhlý konec babího léta: Meteorologové prozradili, kdy do Česka dorazí studená fronta

Česko čeká prudká změna počasí. Teploty ještě vystoupají k 24 °C, ve čtvrtek už ale dorazí studená fronta a výrazně se ochladí.
Česko si ještě několik dní užije příjemné počasí, které připomene spíše konec léta než začátek října. Teploty budou dál šplhat nad 20 °C a většinou se přidá také slunce. Rána už sice budou chladná, v údolích se mohou objevit i přízemní mrazíky, přes den ale bude stále velmi příjemně. Zlom přijde ve čtvrtek. Český hydrometeorologický ústav očekává přechod výrazné studené fronty, po kterém se počasí citelně ochladí.
Čtvrtek přinese prudkou změnu počasí
Pondělí začne větší oblačností, během dne se ale obloha postupně vyjasní. Odpoledne mohou teploty vystoupat na 18 až 23 °C, na horách kolem 15 °C a na Šumavě dokonce až k 19 °C. Úterý bude ještě příjemnější. Meteorologové očekávají jasno nebo skoro jasno, přičemž odpolední maxima se mohou dostat na 19 až 24 °C. Rána už ale budou studená a v údolích mohou teploty klesnout přibližně ke 2 °C.
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Také středa ještě nabídne počasí, které bude připomínat babí léto. Převládat má jasno až skoro jasno, pouze přechodně se může objevit více oblačnosti. Teploty přes den vystoupají na 18 až 23 °C. V noci a ráno se místy vytvoří mlhy a v údolích může být kolem 3 °C. Ojediněle se znovu objeví přízemní mrazíky, takže teplomilné rostliny už mohou být v některých místech ohrožené.
Ve čtvrtek ale přijde zásadní obrat. „Ve čtvrtek přejde přes naše území k východu výrazná studená fronta, která ukončí současný ráz počasí,“ upozorňuje ČHMÚ. Za frontou začne proudit chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu až západu. Přibude oblačnosti i srážek a denní teploty se budou pohybovat už většinou jen kolem 15 °C. V pátek maxima klesnou na 10 až 15 °C a o víkendu se mají držet přibližně mezi 12 a 17 °C. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o zásadní změně ohledně střídání času.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu ČHMÚ, Facebook Český hydrometeorologický ústav
Článek Náhlý konec babího léta: Meteorologové prozradili, kdy do Česka dorazí studená fronta pochází z webu Světkreativity.