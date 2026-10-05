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Co kdyby Hitler zemřel na Sommě? Jedna střepina mohla změnit dějiny, ale nezaručila by Evropě mír

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Dne 5. října 1916 zasáhla Adolfa Hitlera střepina. Tehdy byl sedmadvacetiletým vojákem, jehož smrt by se ztratila mezi oběťmi první světové války. Přežil však a později zásadně ovlivnil osud Evropy. Jak daleko lze dojít v úvaze o světě, ve kterém by se z fronty nevrátil?
Co kdyby Hitler zemřel na Sommě? Jedna střepina mohla změnit dějiny, ale nezaručila by Evropě mír

Co kdyby Hitler zemřel na Sommě? Jedna střepina mohla změnit dějiny, ale nezaručila by Evropě mír

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.10.2026 13:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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