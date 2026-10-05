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Nádor na mozku jí vzal zdraví, ne odvahu. Laďka Něrgešová plní sny jeden za druhým a vzkázala: „Teď je mi prostě hezky"

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Moderátorka CNN Prima NEWS žije už přes rok s glioblastomem. Nosí přístroj na hlavě, podstupuje chemoterapii, a mezitím stihla Krétu, Barcelonu i Řím.
Nádor na mozku jí vzal zdraví, ne odvahu. Laďka Něrgešová plní sny jeden za druhým a vzkázala: „Teď je mi prostě hezky"

Nádor na mozku jí vzal zdraví, ne odvahu. Laďka Něrgešová plní sny jeden za druhým a vzkázala: „Teď je mi prostě hezky"

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 13:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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