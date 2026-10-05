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Rusko ukázalo tank bez osádky. Pancíř ale nevyřeší ztrátu spojení

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Rusko při cvičení Centr 2026 předvedlo bezosádková obrněná vozidla, která Army Recognition popisuje jako přestavby T‑72B3M. Portál je spojuje s dálkově řízeným projektem Šturm, jehož pohyb i zbraně ovládají lidé. Zpráva ale nepotvrzuje, že předvedené stroje samy vybírají cíle; pro jejich použitelnost jsou zásadní spojení a obraz ze senzorů.
Zelený T-72B3 modernizace 2016 s dlouhou hlavní na venkovní statické výstavě.

Zelený T-72B3 modernizace 2016 s dlouhou hlavní na venkovní statické výstavě.

Zdroj: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 05.10.2026 13:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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