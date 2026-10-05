Zemětřesení ve StarDance pokračuje, říká Dědík. Sám odešel kvůli penězům a prozradil, proč Eben s Kostkovou končí

Na červeném koberci pražského kina stál 1. října muž, který StarDance zná zevnitř. Marek Dědík, bývalý profesionální tanečník soutěže a v novém snímku Tango pro 3 choreograf, dostal otázku na konec moderátorské dvojice Marka Ebena a Terezy Kostkové. Jeho odpověď byla přímá: „Zemětřesení ve StarDance pokračuje.“ Nemyslel tím jednu kauzu. Myslel sérii personálních změn, které se v posledních dvou řadách vrší jedna na druhou, a které podle něj ukazují, že pod leskem sobotních přenosů probíhá tiché přeskládávání celého formátu.
Co Dědík myslí „zemětřesením“
Slovo zní dramaticky, ale Dědík ho používá jako popis trendu, ne skandálu. V minulé televizní řadě z poroty vypadl Zdeněk Chlopčík, jedna z nejviditelnějších tváří hodnocení. Letos se vrací, a zároveň přibývá nová porotkyně Jana Burkiewiczová. Jenže paralelně s tímto přeskupením oznámili Eben s Kostkovou, že letošní 14. řada bude jejich poslední. Po dvaceti letech. Dědík to čte jako pokračování jednoho procesu: klíčové tváře pořadu se mění rychleji, než na co byli diváci zvyklí.
Sám přitom odešel dřív. A ne kvůli tvůrčím neshodám.
Peníze, které tanečníky nedrží
Dědík už v roce 2023 v rozhovoru pro Blesk popsal model, který ho nakonec přiměl skončit: profesionální tanečníci jsou podle něj placeni za přenos, nikoli za mnohahodinové tréninky a přípravu choreografií. Honorář označil za neadekvátní a dodal, že se za roky navýšil jen mírně. V aktuálním rozhovoru pro eXtra.cz zopakoval, že odměna prostě není tak velká, aby kvůli ní mohl vypustit svou běžnou práci a rodinu.
Přesnou částku veřejně nikdy neřekl. Srovnání se zahraničím ale leccos napoví. Britský tisk dlouhodobě odhaduje, že profesionálové v původním Strictly Come Dancing na BBC berou zhruba 35 až 50 tisíc liber za sérii, orientačně asi 1 až 1,4 milionu korun. BBC tyto cifry nikdy oficiálně nepotvrdila, ale i jako odhad ukazují řádový rozdíl oproti tomu, co Dědík popisuje jako českou realitu.
Důležité upřesnění: Dědíkova výpověď se týká profesionálních tanečníků, ne celebrit ani moderátorů. O jejich podmínkách nemluví.
Proč Eben a Kostková skutečně končí
Tady je Dědíkova pozice překvapivě střízlivá. V rozhovoru vyjádřil lítost, řekl, že mu dvojice přijde nenahraditelná, ale žádnou zákulisní bombu neodpálil. Konkrétní neveřejný motiv neuvedl.
Oficiální verze pochází přímo od moderátorů. Kostková na tiskové konferenci České televize v září mluvila o tom, že každý zrod má i svůj závěr. Eben zdůraznil vděčnost za dvacet let a výslovně dodal, že jejich konec neznamená konec StarDance. Žádný z dostupných zdrojů nenaznačuje, že by je z role vytlačila televize. Jde o společné rozhodnutí po dvou dekádách, a po 14. řadě, kterou si chtějí společně užít jako rozlučkovou.
Co zůstává po otřesu
Kdo dvojici nahradí, zatím nikdo neví. Česká televize jméno nástupců neoznámila a jediný doložený precedent záskoku je Aleš Háma, který Kostkovou zastoupil na jeden večer v covidovém roce 2021. To ale není kandidatura.
Čísla, o která jsme se v Redakci VIPŽivot zajímali, přitom mluví jasně ve prospěch formátu. Loňská 13. řada zasáhla přes 4,6 milionu diváků, průměrná sledovanost činila 1,632 milionu dospělých se share 44,46 %. Finále vidělo 1,819 milionu lidí. Byla to nejsilnější sezóna od roku 2007. Česká televize navíc drží licenci i pro rok 2027 a letos poprvé spustila vlastní mobilní aplikaci s bonusovým obsahem a alternativním hlasováním. Signály úpadku to nejsou.
Konec éry, ne konec show
Dědík sám nevylučuje návrat, ale v jiné roli, třeba jako choreograf, ne jako soutěžní tanečník. StarDance podle něj zůstane, jen bude jiná. A právě v tom je jádro jeho „zemětřesení“: neříká, že se formát rozpadá. Říká, že se mění rychleji a hlouběji, než diváci z pohodlí gauče vidí.
Dvacet let stejných moderátorů, stabilní porota, tichý souhlas tanečníků s podmínkami: tři pilíře, které držely iluzi neměnnosti. Dva z nich se právě pohnuly.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová