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Úspěch libereckého ploutvového plavání. Aqua klub ovládl Českou ligu mládeže

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O prvním říjnovém víkendu pokračovala Česká liga mládeže v plavání s ploutvemi svým pátým kolem. Ploutvaři Aqua klubu Liberec pod vedením trenérek Petry Hotařové a Zuzany Wankové vybojovali mnoho cenných kovů a vyhráli celkové pořadí ligy.
Úspěch libereckého ploutvového plavání. Aqua klub ovládl Českou ligu mládeže

Úspěch libereckého ploutvového plavání. Aqua klub ovládl Českou ligu mládeže

Zdroj: Aqua klub Liberec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 12:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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