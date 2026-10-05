Počasí téměř vyřadilo významný zdroj energie, všechny nás to bude stát peníze

České řeky jsou na historických minimech a přehrady máme kvůli tomu čím dál prázdnější. Na prakticky všech přehradách a velké části jezů jsou přitom instalovány vodní elektrárny, jejichž provoz přímo závisí na průtoku dostatečného množství vody v řekách. A je jasné, že letošní sezona této výrobě elektřiny vůbec nepřeje.
Malé vodní elektrárny na řekách jsou často při nízkých stavech vody dokonce i zcela odpojovány. Ne všechnu vodu v řece si elektrárna smí vzít a pokud je tedy průtok malý, nezbyde na elektrárnu voda žádná, nebo prostě nezbude dost vody na to, aby dokázala rozpohybovat turbínu. Jedná se sice malé zdroje, ale je jich po republice docela dost a v součtu mají svůj význam. Tato elektřina pak v síti chybí.
Elektrárny na přehradách fungují trochu jinak. Díky akumulačním možnostem jsou schopny si vodu zadržovat v nádrži pak ji pustit najednou přes turbínu. Většinou ve chvíli, kdy je elektřiny nedostatek a dá se tedy i nejdráž prodat. Ty největší elektrárny v Česku, jako jsou Orlík, Slapy nebo Lipno, tak i v době sucha něco vyrábět dokážou. Ale běží třeba jen dvě hodiny denně, v té největší energetické špičce, zatímco za dobrého stavu vody by vyráběly klidně celý den.
Největší česká akumulační vodní elektrárna, Orlík, má tak málo vody, že je schopna se opravdu spustit jen na dvě až tři hodiny z celého dne. Kdy elektrárna vypouští vodu a tedy i vyrábí elektřinu, je vidět např. na grafu z minulého týdne. Pro 1. říjen není vidět žádné vypouštění, což není chyba. Přehrada vodu kumulovala a výroba se v ten den vůbec nespustila:
obr. 1 - odtok vody z přehrady Orlík v minulém týdnu ukazuje, že elektrárna běží jen chvíli ve večerních hodinách. Jeden den nevyráběla dokonce vůbec.
I když z pohledu objemu vyrobené elektřiny nemají vodní elektrárny zase tak velký podíl, reálný význam je větší. Zejména elektrárny na přehradách se totiž cíleně pracují v době, kdy je elektřina vůbec nejdražší. Pokud vodní elektrárny nemohou vyrábět, elektřiny je ve špičkách ještě větší nedostatek a ta je tudíž ještě dražší.
Dlouhodobé omezení výroby z vodních elektráren se tedy projevuje i na cenách elektřiny, nejprve na burzách a později i pro konečné spotřebitele. Samozřejmě nejde o jediný faktor a důvodů, proč ceny elektřiny v poslední době začaly růst, existuje víc. Nicméně horké a suché léto k tomu přispělo - kromě vodních elektráren se totiž negativně projevilo i na výrobě dalších zdrojů, kdy horko snižuje jejich účinnost.
Pokud se závěrem ještě vrátíme k vodním elektrárnám, tak zásadní roli zde hraje i skutečnost, že snížená výroba z vodních elektráren bude trvat i v dalších týdnech a možná i měsících. I kdyby totiž nyní víc zapršelo, přehrady budou muset nejprve doplňovat své zásoby a nebudou tedy moc více vody vypouštět a tím vyrábět elektřinu. A přitom se moc deště zatím ani nečeká...
Suché počasí se tak ve výsledku negativně dotkne každého z nás, a pocítíme to i na účtech za elektřinu.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz