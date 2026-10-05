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Počasí téměř vyřadilo významný zdroj energie, všechny nás to bude stát peníze

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Důsledky letošních vysokých letních teplot a hlavně dlouhodobého sucha jsou různé a některé vlastně teprve pocítíme. Jeden z nich se týká výroby elektřiny, kterou počasí výrazně ovlivňuje. A má to samozřejmě i dopad na ceny, které za ni zaplatíme.
Počasí téměř vyřadilo významný zdroj energie, všechny nás to bude stát peníze

Počasí téměř vyřadilo významný zdroj energie, všechny nás to bude stát peníze

Zdroj: Martin Štros
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 13:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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