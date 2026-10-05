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F1 Velká cena Singapuru 2026: Program, novinky a vše, co potřebujete vědět

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Sedmnáctou zastávkou sezóny 2026 bude městský okruh Marina Bay. Díky záři 1600 reflektorů, které simulují denní světlo, se tento závod může jet pro nás v příznivém odpoledním čase. Na piloty ale čekají vysoké teploty a extrémně náročný okruh v neonových ulicích Singapuru.
Marina Bay Circuit, Velká cena Singapuru formule 1

Marina Bay Circuit, Velká cena Singapuru formule 1

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 05.10.2026 12:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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