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TV sledovanost: Prima slaví kriminální hit. Propadák podzimu schytal další drsnou ránu

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Uplynulý týden se nesl ve znamení několika těsných soubojů. Polabí stále usilovně bojuje s Božím plánem o vítězství úterního a čtvrtečního večera, zatímco v neděli lákají podobný počet diváků Studna i Hvězdná hodina vrahů. Jak si vedly další seriálové tituly?
TV sledovanost: Prima slaví kriminální hit. Propadák podzimu schytal další drsnou ránu

TV sledovanost: Prima slaví kriminální hit. Propadák podzimu schytal další drsnou ránu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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