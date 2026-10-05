TV sledovanost: Prima slaví kriminální hit. Propadák podzimu schytal další drsnou ránu

Uplynulý týden se nesl ve znamení několika těsných soubojů. Polabí stále usilovně bojuje s Božím plánem o vítězství úterního a čtvrtečního večera, zatímco v neděli lákají podobný počet diváků Studna i Hvězdná hodina vrahů. Jak si vedly další seriálové tituly?
Hvězdná hodina vrahů zakončila svou velmi krátkou seriálovou cestu druhým vítězstvím, i když tentokrát to bylo velmi těsné. Studna se totiž po minulém propadu přeci jen vzepjala k jednomu ze svých lepších výkonů a nalákala k televizi 605 tisíc diváků. Na válečnou detektivku to ale přeci jen nakonec nestačilo, vyvrcholení dobového dramatu si nenechalo ujít 655 tisíc diváků. Čísel megaúspěšného Docenta sice Hvězdná hodina vrahů dosahuje sotva z poloviny, i tak je ovšem pro ČT jistě potěšující, že stále zůstává vládcem nedělních večerů.
Nedostatku konkurence v sobotu využila primácká detektivka Zákony vlka. Česká televize totiž místo prověřených Zázraků přírody nasadila prestižní Ceny Thálie, které se však velké divácké pozornosti netěší (i když 439 tisíc sledujících je vlastně solidní výsledek), a novácká show Možné je všechno! tradičně paběrkuje s 356 tisíci fanoušky. Vlk tak mohl tentokrát s 510 tisíci diváky v pohodě ukořistit první místo. Stále ale platí, že si třetí řada kriminálky drží o něco menší čísla než její předchůdci a Prima možná očekávala i o něco větší ratingy.
Ty po skvělém startu určitě očekával i Jan Hřebejk se svou komediální novinkou Na tělo. První epizodu sice sledovalo zvědavých 854 tisíc lidí, jejich zvědavost ale netrvala dlouho. Seriál už od počátku sklízí zdrcující divácké ohlasy a padá každou epizodou čím dál hlouběji. Tentokrát dostal propadák podzimu další ránu, když poprvé klesl hluboko pod hranici půl milionu diváků a sledovalo ho pouze 425 tisíc věrných. Vzhledem ke stále klesající tendenci není vyloučené, že seriál nakonec klesne i pod hranici 400 tisíc. Páteční vítězství tak klasicky urvala oblíbená Všechnopárty, druhé místo brala Nova s komedií Něco za něco.
V úterý a ve čtvrtek stále probíhá tuhý boj mezi Polabím a Božím plánem, i když zavedená primácká vztahovka má v posledních týdnech už přece jen navrch. Rozhodně ale stále nemá vyhráno, protože rozdíl mezi oběma konkurenty je stále velmi těsný. Rozdíl mezi oběma tituly v obou večerech činí zhruba 20 tisíc diváků, což je číslo, které se může kdykoliv obrátit na jakoukoliv stranu. Boží plán ovšem bere vítězství aspoň mezi mladší cílovkou, když v divácké skupině 15–54 let sbírá podstatně větší ratingy.
Stále větší hit ale roste Primě ve středu. Druhá řada kriminálky Pod hladinou (tentokrát i s podtitulem Kriminálka Slapy) se těší stále velké pozornosti. Nový díl sledovalo 776 tisíc diváků a na druhou SuperStar s 506 tisíci fanoušky si Slapy budují čím dál větší náskok. Primě se navíc podařilo po dlouhé době prolomit jisté prokletí středečních večerů. Středy patřily delší dobu mezi nejméně sledované televizní dny týdne, v nichž se jednotlivé stanice jen marně snažily vykouzlit hit. Primě se to ale nyní povedlo a dá se očekávat, že mezi české potápěče jsme se ještě nepodívali naposledy.
Jedním z největších propadáků podzimu zůstává kromě seriálu Na tělo také návrat Ordinace v růžové zahradě. Televizní premiéry několik let starých dílů, které už skalní fanoušci dávno viděli na Oneplay, se naprosto minuly účinkem a těší se čím dál většímu diváckému nezájmu. Už po několikáté sledovanost klesla pod 200 tisíc diváků, konkrétně se jedná o 195 tisíc věrných. Hodně zdrcující čísla pro seriál, jenž v dobách své největší slávy vábil kolem dvou milionů diváků. Nyní ho však Nova vysílá bez většího povšimnutí, jedná se až o osmý nejsledovanější pořad večera a poráží ho veškerá, ve stejný čas vysílaná konkurence. Prostě bída.
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Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živě+TS0, Kinobox